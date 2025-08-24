Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
24 de agosto de 2025
86°nubes dispersas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Feid, Jasmine Camacho-Quinn, José “Piculín” Ortiz y Miguel Cotto ocupan la casita de Bad Bunny

El exponente colombiano fue el invitado musical de la función número 20 de la estrella urbana en el Coliseo de Puerto Rico

24 de agosto de 2025 - 8:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Feid, el fenómeno musical colombiano, anunció su gira por Latinoamérica FERXXOCALIPSIS Tour 2024, un viaje musical innovador que promete mostrar su energía, presencia dinámica en el escenario y sus grandes éxitos.
El artista colombiano fue el artista invitado de la función 20 de la residencia de Bad Bunny. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La megaestrella de la música urbana Bad Bunny completó en la noche de ayer, sábado, la función número 20 de su residencia “Yo no me quiero ir de aquí”, junto al exponente colombiano Feid, nuestra doble medallista olímpica, Jasmine Camacho-Quinn, José Piculín Ortiz y Miguel Cotto, todos invitados a la famosa casita rosa.

El cantante colombiano Feid, que ha grabado colaboraciones musicales con Bad Bunny, como el tema “Perro negro”, debutó en el “party” de marquesina más codiciado de Puerto Rico. Feid apareció con un cubridor de cara, tipo máscara, en el balcón de la casita, donde pudo interpretar varios de sus éxitos desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La casita rosa anoche también fue un espacio para reconocer a glorias del deporte. Bad Bunny presentó a nuestra doble medallista olímpica, Jasmine Camacho-Quinn quien fue ovacionado por la audiencia. De igual forma dos glorias del deporte, el exjugador de baloncesto José “Piculín” Ortiz y el exboxeador Miguel Cotto se gozaron el concierto desde el balcón de la residencia rosada.

La casa en el Choliseo ha sido visitada por famosos locales e internacionales como LeBron James, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Damian Priest, Esteban Gutiérrez, Quevedo, Ricky Martin, Luis Guzmán, Tito Trinidad, José Juan Barea, Viviana Ortiz, Adriana Díaz, Penélope Cruz, Javier Bardem y Austin Butler. También han estado Karla Monroig, Marisé Álvarez, Angelique Burgos “Burbu”, Eric Winter y Roselyn Sánchez - de la película boricua “Diario, Café y Mujer”, Maripily Rivera, Miss Universe 2006, Zuleyka Rivera, Jowell, Randy, Tainy, Wisin, Tito El Bambino, Sech, René Pérez, Jorge Drexler y Arcángel, entre otros.

El candente baile de Zuleyka Rivera: "Yo perreo sola" en el show de Bad Bunny

El candente baile de Zuleyka Rivera: "Yo perreo sola" en el show de Bad Bunny

Así se robó el show en el Choli.

Hoy, domingo, 24 de agosto, el Conejo Malo se dispone a realizar la función 21 y como todos los domingos se espera que otro cantante sea invitado a interpretar el tema ““LO QUE LE PASÓ A HAWAii” en la residencia musical.

Julito Gastón, percusionista y director musical puertorriqueño.Chuwi, grupo musical puertorriqueño.El exponente De La Ghetto cantó desde el "party" de marquesina de la casita rosada. (captura)
1 / 44 | Estas fueron las celebridades que Bad Bunny invitó a su residencia . Julito Gastón, percusionista y director musical puertorriqueño. - Ramon "Tonito" Zayas
Tags
Bad BunnyFeidJosé "Piculín" Ortiz Jasmine Camacho-Quinn
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 24 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: