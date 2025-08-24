Feid, Jasmine Camacho-Quinn, José “Piculín” Ortiz y Miguel Cotto ocupan la casita de Bad Bunny

La megaestrella de la música urbana Bad Bunny completó en la noche de ayer, sábado, la función número 20 de su residencia “Yo no me quiero ir de aquí”, junto al exponente colombiano Feid, nuestra doble medallista olímpica, Jasmine Camacho-Quinn, José Piculín Ortiz y Miguel Cotto, todos invitados a la famosa casita rosa.

El cantante colombiano Feid, que ha grabado colaboraciones musicales con Bad Bunny, como el tema “Perro negro”, debutó en el “party” de marquesina más codiciado de Puerto Rico. Feid apareció con un cubridor de cara, tipo máscara, en el balcón de la casita, donde pudo interpretar varios de sus éxitos desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La casita rosa anoche también fue un espacio para reconocer a glorias del deporte. Bad Bunny presentó a nuestra doble medallista olímpica, Jasmine Camacho-Quinn quien fue ovacionado por la audiencia. De igual forma dos glorias del deporte, el exjugador de baloncesto José “Piculín” Ortiz y el exboxeador Miguel Cotto se gozaron el concierto desde el balcón de la residencia rosada.

La casa en el Choliseo ha sido visitada por famosos locales e internacionales como LeBron James, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Damian Priest, Esteban Gutiérrez, Quevedo, Ricky Martin, Luis Guzmán, Tito Trinidad, José Juan Barea, Viviana Ortiz, Adriana Díaz, Penélope Cruz, Javier Bardem y Austin Butler. También han estado Karla Monroig, Marisé Álvarez, Angelique Burgos “Burbu”, Eric Winter y Roselyn Sánchez - de la película boricua “Diario, Café y Mujer”, Maripily Rivera, Miss Universe 2006, Zuleyka Rivera, Jowell, Randy, Tainy, Wisin, Tito El Bambino, Sech, René Pérez, Jorge Drexler y Arcángel, entre otros.

Hoy, domingo, 24 de agosto, el Conejo Malo se dispone a realizar la función 21 y como todos los domingos se espera que otro cantante sea invitado a interpretar el tema ““LO QUE LE PASÓ A HAWAii” en la residencia musical.