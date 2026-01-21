Felito Félix pospone su concierto por influenza

La producción del concierto de Felito Félix informó que el espectáculo “Un puertorriqueño de corazón”, pautado para el sábado, 24 de enero en el Coca-Cola Music Hall, ha sido pospuesto para el 14 de junio de 2026.

La decisión responde a que el artista de 87 años es uno de los miles de pacientes contagiados con influenza, según se indicó en un comunicado de prensa.

En la primera semana epidemiológica de 2026, en Puerto Rico se registraron 3,383 nuevos casos de influenza, según el Departamento de Salud.

Por recomendación médica y para priorizar la salud y bienestar del cantante, la producción reprogramó la fecha del evento. Por tanto, todos los boletos previamente adquiridos serán válidos para la nueva fecha.

El evento será una celebración a la trayectoria musical de Felito Félix en uno de los escenarios más importantes del país.

PUBLICIDAD

“Allí vamos a estar cantando canciones que son bien conocidas, que no son mías, porque el compositor se adelantó y las escribió, pero voy a estar cantando canciones que el pueblo pueda cantar conmigo, todas mis canciones, como: ‘A la deriva’, ‘Luz de alma mía’, ‘Porque me gustas’, ‘Rosa sin espinas’, ‘A escondidas te veré’, ‘Puertorriqueño de corazón’, en fin, voy a estar cantando todas las que me pidan, y que han llegado número uno”, destacó el artista en una entrevista publicada a principios de este año en El Nuevo Día.