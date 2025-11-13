Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
13 de noviembre de 2025
82°nubes dispersas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Gala V presentará su concierto “Más allá de la fama”

La cita musical será el 29 de noviembre, a las 8:00 p.m. en Moneró Café Teatro & Bar, en el Centro de Bellas Artes de Caguas

13 de noviembre de 2025 - 2:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gala Vargas tiene 24 años y es natural de San Juan. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La cantante puertorriqueña Gala Vargas, mejor conocida como Gala V, se destacó en “Objetivo Fama 2025″ con su genuinidad e inigualable talento. Su salida como quinta eliminada de la competencia, de igual manera, es un tema que todavía se comenta en diversas plataformas.

RELACIONADAS

Al igual que muchos egresados del “reality show”, la natural de San Juan comprendió que su sueño no acabó el pasado 14 de septiembre. La conclusión de su participación fue una oportunidad para “seguir soñando y apostar” en su carrera.

Hoy, la joven de 24 años compartió una noticia con alegría e ilusión. “Ahora puedo decirlo con orgullo: ¡voy a tener mi primer ‘show’!”, contó.

La presentación será el 29 de noviembre, a las 8:00 p.m. en Moneró Café Teatro & Bar, en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Los boletos están disponibles en Ticketera.

“‘Gala V: más allá de la fama’ es un ‘show’ que he trabajado con todo mi corazón y les prometo que van a ver mucho más de mí: más rock, más baladas y una noche acústica e íntima pa’ pasarla rico”, detalló en sus redes sociales.

Vargas, de igual manera, aprovechó para enfatizar lo importancia de la competencia en su crecimiento profesional y agradeció a todos los que creyeron en ella.

“Gracias por darme la oportunidad y recordarme por qué canto, por qué amo esto, y por qué nunca dejé de soñar”, mencionó.

La eliminación de la boricua de “Objetivo Fama 2025″ se dio a conocer en la sexta gala luego de estar en la zona de peligro junto al participante mexicano Alexis Sicairos. Su despedida, asimismo, será muy recordada por la forma optimista y el poderoso mensaje que pronunció al final de la velada.

"Opening" gala 8 junto a Olga Tañón."Cinco minutos" de Taishmara Rivera. "Opening" gala 13, "Despacito".
1 / 7 | Revive las presentaciones más memorables de "Objetivo Fama" . "Opening" gala 8 junto a Olga Tañón. - Suministrada
Tags
MúsicaConciertosObjetivo FamaMoneró Café Teatro & Bar
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 13 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: