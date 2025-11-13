Gala V presentará su concierto “Más allá de la fama”

La cantante puertorriqueña Gala Vargas, mejor conocida como Gala V, se destacó en “Objetivo Fama 2025″ con su genuinidad e inigualable talento. Su salida como quinta eliminada de la competencia, de igual manera, es un tema que todavía se comenta en diversas plataformas.

Al igual que muchos egresados del “reality show”, la natural de San Juan comprendió que su sueño no acabó el pasado 14 de septiembre. La conclusión de su participación fue una oportunidad para “seguir soñando y apostar” en su carrera.

Hoy, la joven de 24 años compartió una noticia con alegría e ilusión. “Ahora puedo decirlo con orgullo: ¡voy a tener mi primer ‘show’!”, contó.

La presentación será el 29 de noviembre, a las 8:00 p.m. en Moneró Café Teatro & Bar, en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Los boletos están disponibles en Ticketera.

“‘Gala V: más allá de la fama’ es un ‘show’ que he trabajado con todo mi corazón y les prometo que van a ver mucho más de mí: más rock, más baladas y una noche acústica e íntima pa’ pasarla rico”, detalló en sus redes sociales.

Vargas, de igual manera, aprovechó para enfatizar lo importancia de la competencia en su crecimiento profesional y agradeció a todos los que creyeron en ella.

“Gracias por darme la oportunidad y recordarme por qué canto, por qué amo esto, y por qué nunca dejé de soñar”, mencionó.

La eliminación de la boricua de “Objetivo Fama 2025″ se dio a conocer en la sexta gala luego de estar en la zona de peligro junto al participante mexicano Alexis Sicairos. Su despedida, asimismo, será muy recordada por la forma optimista y el poderoso mensaje que pronunció al final de la velada.