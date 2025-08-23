Opinión
23 de agosto de 2025
87°bruma
Gloria Trevi recibirá Premio Leyenda de la Herencia Hispana

En esa ceremonia también premiarán a Rauw Alejandro con un reconocimiento

23 de agosto de 2025 - 9:58 AM

La cantante Gloria Trevi. (Suministrada)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

WASHINGTON — Gloria Trevi recibirá el Premio Leyenda de la Fundación Herencia Hispana.

“Más que elogiarme, creo que honra a la audiencia que durante muchos años ha hecho de mi música éxitos que se entrelazan con sus propias historias”, dijo Trevi en un comunicado enviado por la Fundación Herencia Hispana (HHF por sus siglas en inglés). “A ellos, que rompen las barreras generacionales y sociales en los conciertos donde se convierten en una sola voz, les dedico este honor”.

Trevi será agasajada en una ceremonia en el Warner Theater en Washington el 4 de septiembre, en la que también serán reconocidos Cheech Marin, Félix Contreras, Julissa Prado y Rauw Alejandro. La ceremonia se transmitirá más tarde a nivel nacional por PBS.

“Gloria Trevi no es solo un ícono musical; es una fuerza cultural cuya voz ha resonado a través de generaciones y fronteras”, dijo Antonio Tijerino, presidente y director ejecutivo de la HHF. “Su arte intrépido, sus giras récord y su defensa inquebrantable encarnan el espíritu de este reconocimiento”.

A lo largo de su carrera, Trevi ha vendido más de 30 millones de álbumes y cuenta con 7,000 millones de reproducciones combinadas de su repertorio, es miembro del Salón de la Fama de los Compositores de Música Latina.

Trevi tiene el récord como la artista femenina hispanoamericana con el mayor número de presentaciones agotadas tanto en la Arena CDMX (13) como en el Auditorio Nacional (46) y fue reconocida como una de las “artistas femeninas de gira más taquilleras” de Pollstar, junto con Madonna y Karol G.

La cantautora apoya a las mujeres que han sufrido violencia doméstica, la comunidad LGBTQ+ y a niños sin hogar en México y Estados Unidos a través de su Fundación Ana Dalai.

Los Premios de la Herencia Hispana fueron establecidos por la Casa Blanca en 1988 para conmemorar la creación del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos. Cuentan con el apoyo de 40 instituciones estadounidenses que sirven a los latinos. Reconocen los logros, la visión y el orgullo cultural de los latinos.

