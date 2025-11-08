Humberto Ramírez lanza álbum digital y en vinilo

El trompetista, compositor, arreglista, productor y director musical puertorriqueño Humberto Ramírez lanzó este viernes un álbum en formato digital y vinilo, al tiempo en que detalló que afina una presentación junto a la leyenda de la música, Willie Rosario.

Bajo el título de "Catalino – Canciones de Tite Curet Alonso", su disco número 38 como solista en el jazz, el laureado músico se une a la conmemoración de los 100 años del compositor puertorriqueño Don Catalino Tite Curet Alonso.

El álbum contiene ocho temas que fueron éxitos en diferentes voces importantes del pentagrama musical. “Papel de Payaso” (Marvin Santiago/Bobby Valentín), “Franqueza Cruel” (Cheo Feliciano), “Marejada Feliz” (Roberto Roena), “Lamento de Concepción” (Roberto Roena), “Don Fulano” (Tito Rodríguez), “Mi Triste Problema” (Cheo Feliciano), y “Pura Novela” (Ray Barreto) conforman la colección. Completa la producción el tema “Alma de Poeta” compuesto por el propio Humberto en honor a Don Tite, quien es considerado uno de los más prolíferos compositores de Hispanoamérica.

La producción y los arreglos musicales son de Ramírez quien se acompañó de su quinteto para darle vida a estas famosas canciones del Maestro Don Tite. Ellos son: Edgardo Rivera (piano), excepto en Marejada Feliz (Jonathan Montes), Giovanni Ortiz (bajo), Francisco Alcalá (batería), Javier Oquendo (congas) y Humberto Ramírez (trompeta y fiscorno).

“Catalino – Canciones de Tite Curet Alonso" ya está disponible en formato digital en todas las plataformas y en CD en todas las tiendas de discos. El 9 de diciembre saldrá al mercado en LP/Vinilo como pieza de colección.

Estreno en vivo

El sábado 24 de enero de 2026 en el Centro de Bellas Artes de Santurce será estrenada esta grabación en vivo como parte de la próxima edición del Puerto Rico Jazz Jam (PRJJ) y en el vestíbulo estará disponible el disco tanto en CD como en LP.

A las 8:00 p.m., Humberto Ramírez Quintet interpretará el repertorio del disco en "100 Años de Catalino Tite Curet Alonso en el Jazz". Y a las 9:30 p.m., Humberto se unirá a uno de sus mentores en la música, el Maestro Willie Rosario para presentar "Willie Rosario en el Latin Jazz, Un Siglo de Afinque".

En octubre de 1984, y por cuatro años consecutivos, Ramírez tocó, arregló, y produjo para la orquesta de Rosario que también dirigió. “Para mí es un honor tener nuevamente en el escenario de festival a uno de los baluartes de la música tropical y el jazz. Pero sobre todo a una de las primeras personas que me dio la oportunidad en la música y con quien tuve el honor de hacer grandes cosas, Don Willie Rosario”, expresó Ramírez.