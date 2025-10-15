Karla Marie Rosado lanza “Homenaje a Rafael Hernández” en un triple tributo musical

La cantante puertorriqueña Karla Marie Rosado estrenó este martes su nuevo sencillo y video musical “Homenaje a Rafael Hernández”, una interpretación al estilo “big band” de la pieza original de Ángel Rafael “Lito” Peña.

El lanzamiento se realizó en colaboración con el Municipio de Aguadilla como antesala al Festival de la Música “Por Ti, Rafael”, que se celebrará el 25 y 26 de octubre en la ciudad que vio nacer al compositor apodado “El Jibarito”.

La artista describe este proyecto como un triple tributo. “Esto es en realidad como un triple homenaje. A Blanca Rosa Gil, que su versión de la canción en los años 60 siempre me ha inspirado, a Lito Peña, el compositor de la canción, y a Rafael Hernández, que es la inspiración detrás de todo esto“, expresó la artista en entrevista con El Nuevo Día, destacando la conexión personal que tiene con este proyecto.

“Soy una artista joven y siempre fui muy curiosa sobre el legado histórico y artístico de Puerto Rico. Desde niña me iba a archivos y universidades para aprender más sobre nuestra música. Dirijo mi carrera hacia eso porque quiero hacerlo disponible para la generación nueva”, comentó la intérprete de 30 años, nacida en Bayamón pero criada en Aguadilla.

El video del sencillo fue grabado en el Teatro Francisco Arriví, donde se buscó mantener la esencia de la versión original. “Hicimos una recreación bastante fiel de lo que fue esa pieza icónica en la televisión puertorriqueña”, comentó Karla Marie, quien también destacó el cuidado minucioso en los detalles visuales y musicales. Tan así que el vestuario, diseñado por José Raúl, reproduce con precisión el atuendo que Blanca Rosa Gil utilizó en 1961, mientras que el arreglo musical a cargo de Leo Morales aporta un toque moderno que refresca la interpretación sin perder su esencia clásica.

“Esto como crear mi propia máquina del tiempo. Más allá de ciertos elementos musicales y de interpretación, la parte visual la traté de mantener súper fiel, aunque sí le añadí ciertas cositas mías. Grabamos con 20 músicos y le dimos al video una colorización antigua, como la televisión de la época”, detalló la artista.

Karla Marie destacó el valor intergeneracional de este tipo de proyectos. “Ver que los jóvenes descubren la canción original a través de mi versión, mientras la generación adulta revive recuerdos, genera un diálogo que considero muy valioso”, comentó la cantante, quien asegura que este enfoque ha sido una constante en su carrera, en la que busca que las nuevas generaciones tengan acceso a la riqueza cultural y musical de Puerto Rico.

El lanzamiento también se enmarca dentro de un contexto más amplio de revalorización de la cultura local. “Esto es un movimiento que se viene cosechando desde hace varios años. Después del huracán María, la pandemia y la atención internacional hacia artistas como Bad Bunny, los ojos del mundo están puestos en Puerto Rico y en su talento musical. Tenemos una plataforma abierta para mostrar nuevamente lo que Puerto Rico fue y sigue siendo”, explicó.

Durante el Festival de la Música “Por Ti, Rafael”, Karla Marie compartirá escenario con otros artistas locales de renombre como Dagmar, Alberto Carrión, Victoria Sanabria, Modesto Lacén, Junior Abráms y Victor Santiago, bajo la dirección musical del maestro Cucco Peña.

Además del sencillo, Karla Marie adelantó detalles de su próximo proyecto: un álbum multifacético acompañado de un documental que abarcará la historia musical de Puerto Rico y tendrá alcance internacional. “Ha sido un trabajo bien ambicioso y 100% puertorriqueño. Este proyecto de larga duración nos permitirá explorar distintos géneros, épocas y colaboraciones. Llevamos cinco años trabajando en ello y será algo que espero que impacte tanto en Puerto Rico como fuera de la isla”, concluyó.