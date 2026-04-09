La magia de Broadway cobra vida en Puerto Rico con el elenco de “Defying Gravity”

Una noche donde las voces que han conquistado los más exigentes escenarios de Broadway, acompañadas por una orquesta con más de 50 músicos en vivo, será la experiencia que presenta “Defying Gravity”.

La producción del evento reveló oficialmente los nombres de su elenco estelar internacional, elevando las expectativas de lo que será uno de los espectáculos musicales más impactantes presentados en Puerto Rico.

En esta nueva propuesta, la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico no solo apuesta a la grandeza musical de los temas que interpretarán en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce, sino que presentará a un elenco de primer nivel que ha brillado en los escenarios más importantes del distrito musical de Nueva York.

Encabezando este encuentro extraordinario, el evento presenta a Farah Alvin, reconocida por sus interpretaciones en producciones de Broadway como “Grease”, “Saturday Night Fever” y la galardonada “Nine”. La destacada actriz y cantante ha demostrado una capacidad excepcional para transitar entre distintos estilos musicales y personajes con profundidad y carisma. Su talento vocal, combinado con una fuerte carga dramática, la posiciona como una intérprete completa dentro del género de teatro musical.

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Acompañando a Farah, estará Stephanie Jae Park, quien dio vida durante cinco años a “Eliza Schuyler” en la famosa puesta en escena de “Hamilton” y además, formó parte del elenco original de The King and I.

Se suma al elenco, el carismático Anthony Murphy, destacado por su participación en “The Wiz” y por interpretar al Genio en la gira nacional de “Aladdin”, uno de los roles más exigentes y dinámicos del repertorio musical contemporáneo.

Representando el talento local, regresa la poderosa voz de Camelia, quien conquistó al público en producciones anteriores como “Dancing Queen: Tributo a ABBA” y “Me Enamoro de Ella: Tributo a 440”, donde se consolidó como una de las favoritas de la audiencia.

“Defying Gravity” es un concepto innovador que fusiona la majestuosidad de la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano con una selección de temas icónicos de producciones legendarias como “Hamilton”, “Les Misérables”, “Phanton of the Opera”, “The Little Mermaid”, “Hair” y “Wicked”. Todo ello bajo la dirección del maestro puertorriqueño Karlo Flores, quien añade una visión artística enfocada en darle al público una experiencia inmersiva, emotiva y de excelencia musical.

“Este espectáculo representa una evolución natural en nuestra misión de acercar la música a nuevas dimensiones escénicas. En esta ocasión, no solo presentamos un concierto, sino una experiencia donde la fuerza interpretativa de grandes voces de Broadway se entrelaza con la riqueza sonora de nuestra Orquesta Filarmónica”, expresó el director ejecutivo de la Fundación Arturo Somohano, Víctor Maldonado.

Por su parte, Rafo Muñiz destacó la importancia de haber logrado reunir a un grupo tan experimentado y conocido en los escenarios de la Gran Manzana para compartir escenario junto a la Orquesta Filarmónica. “Cuando logras reunir voces que han brillado en Broadway con una orquesta de primer nivel como la Filarmónica, sabes que estás creando algo especial. Defying Gravity es ese tipo de espectáculo que hay que vivir en persona.”

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