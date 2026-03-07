La voz de Katira María llega a Musas y Eventos

Este sábado 7 de marzo a las 8:00 p. m. la cantante y compositora Katira María llega con su concierto “Ritos” a Musas y Eventos en la plazoleta del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Katira María, hija de la cantante de Haciendo Punto Josy Latorre, presentará un repertorio cargado de fuerza dramática y sentimientos profundos. “Mis presentaciones se caracterizan por ser conciertos íntimos donde comparto canciones que transportan y conmueven a la audiencia”, comentó Katira María. Además de compositora e intérprete, Katira es actriz. Su colaboración más reciente fué la película “Perfume de Gardenias” con Luz María Rondón.

Katira María estará acompañada por Christian Galán - guitarra, Bryan Pérez-Cenon - bajo, Leonardo Osuna - batería y Daniela Santos en el piano.