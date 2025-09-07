Opinión
7 de septiembre de 2025
87°lluvia ligera
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Los Premios MTV regresan: ¿Quién ganará? Beyoncé o Taylor Swift

Ambas artistas son las más premiadas en la historia de los VMA

7 de septiembre de 2025 - 12:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Taylor Swift y Beyoncé durante la entrega de Premios Grammy, celebrada el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) (Chris Pizzello)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La historia está en juego en los Premios MTV a los Videos Musicales (VMA).

RELACIONADAS

Los MTV Video Music Awards regresan este domingo por la noche con más que trofeos en juego: Taylor Swift y Beyoncé están enfrascadas en un duelo para convertirse en la artista más premiada en la historia de los VMA.

Lady Gaga encabeza las nominaciones a los Premios MTV a los Videos Musicales 2025 con 12, poniendo fin a la racha de dos años de Swift en el primer lugar. Pero una vez más la cantante de “The Tortured Poets Department” y la estrella de “Cowboy Carter” podrían acaparar los titulares. Actualmente, ambas superestrellas están empatadas por el título de mayor cantidad total de VMAs en su carrera. Cada una tiene 30. También están nominadas solo en la categoría de artista del año en los VMA, por lo que si una de ellas gana, reclamará la victoria.

No está claro si alguna asistirá a la gala. Si Swift va, tendría un escenario prominente para anunciar novedades sobre su próximo álbum de estudio, “The Life of a Showgirl”, que saldrá el 3 de octubre. O podría usar el foco de atención para mencionar a su prometido Travis Kelce. La pareja anunció su compromiso a finales del mes pasado en una publicación conjunta de cinco fotos en Instagram.

Para verlos en directo

Los VMA, que comienzan a las 8:00 p.m. de Nueva York y se llevarán a cabo en la Arena UBS, en Long Island, Nueva York, serán presentados por el veterano de los VMA LL Cool J.

Los MTV VMA 2025 serán transmitidos por CBS por primera vez. También se transmitirán simultáneamente en MTV y estarán disponibles para streaming en Paramount+ en Estados Unidos.

El fallecido Ozzy Osbourne será celebrado cuando algunos de los nombres más grandes del rock suban al escenario en su honor. Steven Tyler y Joe Perry de Aerosmith, el británico YUNGBLUD y Nuno Bettencourt se unirán para ofrecer un popurrí de los mayores éxitos de Osbourne, un tributo que subraya su impacto en generaciones de músicos.

Mariah Carey recibirá el Premio Video Vanguard 2025. Los destinatarios anteriores incluyen a Katy Perry, Shakira, Beyoncé y Madonna.

Busta Rhymes recibirá el primer Premio Visionario Rock the Bells de MTV VMA durante el espectáculo, y Ricky Martin será honrado con el primer Premio Ícono Latino. Ambos se presentarán en vivo.

Otros artistas con actuaciones anunciadas incluyen a Conan Gray, Tate McRae, Doja Cat, Jelly Roll, Post Malone, Alex Warren, J Balvin y Sabrina Carpenter.

MTV Video Music AwardsTaylor SwiftBeyoncéRicky Martin
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
