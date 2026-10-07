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“Mi familia primero”: Oscarito Serrano cancela su concierto en Orlando

El cantante tenía programado ofrecer un concierto, que estaba programado para el 24 de octubre en el House Of Blues

7 de octubre de 2026 - 6:49 PM

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Oscarito Serrano quiso priorizar a su familia en esta etapa de vida. (alexis.cedeno)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

El cantante Oscarito Serrano hizo este miércoles una comunicación oficial, que compartió a sus seguidores a través de las redes sociales para notificar las razones de la cancelación de su concierto que estaba programado para el 24 de octubre en el House Of Blues en Orlando, Florida.

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“El Conclerto que daba comienzo a mi tour en los Estados Unidos queda cancelado temporalmente por una decisión muy importante: poner a mi familia primero. Por más de 30 años me he dedicado a trabajar y dar todo lo mejor de mía un público que me respalda, me valora y me demuestran un amor inmenso”, destacó al inicio de la publicación.

“Tomé la decisión de mover mis presentaciones en Estados Unidos, al año siguiente, porque no imaginaba cómo sería la etapa que estoy viviendo. Hay detalles personales que me hicieron entender que es un monmento de estar cerquita de mi esposa y mis hijas en este nuevo capítulo”, indicó.

El pasado mes de mayo, en el programa “Alexandra a las 12″, Serrano había adelantado que sus hijas Coral y Camille, ambas estaban a la espera de sus bebés, respectivamente.

“Sin el corazón puesto en el proyecto, en los conciertos, no puedo brindarles la presentación de altura que ustedes merecen. Seguiré cumpliendo con mis presentaciones en Puerto Rico y en el 2027, Dios mediante, les anuncio el tour oficial del Loco en USA. Los amo corillooo. Vamoarribaaaa que soy abuelooool! Con todo mi amor y respeto”, destacó acerca de la nuevo rol que está disfrutando.

En la misma publicación señaló que quienes compraron sus taquillas, el establecimiento House of Blues les hará el reembolso.

Tags
Oscarito SerranoConciertoFlorida
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Shakira Vargas Rodríguez
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Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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