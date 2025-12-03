“Miércoles a las siete”, el nuevo disco de plena que cruza barreras musicales

Empezó como suelen empezar muchas cosas, como algo casual. Un grupo de panas comenzó a juntarse los miércoles a las 7:00 p.m. con la intención de tocar plena. No fue nada formal ni planificado, en los inicios solo se trataba de tener un espacio para compartir. Pero, también como pasa con muchas cosas, los amigos comenzaron a darse cuenta de que lo que ahí hacían tenía potencial para convertirse en algo más. Y así, desde el pueblo montañoso de Comerío, nació el Taller Toca Plena.

Y ahora, a casi cinco años desde su fundación, el grupo, convertido en espacio educativo, ha lanzado su primera producción discográfica, titulada, precisamente, “Miércoles a las siete”. El álbum, grabado con la ayuda del productor puertorriqueño Gaby Music, está inspirado en los encuentros que le dan su nombre, y es un proyecto cultural que combina música, educación e identidad. La producción reúne a cinco voces emergentes con arreglos modernos y otros más innovadores.

El disco incluye temas con narrativas sociales y culturales como: “Yo quiero andar”, que comenta sobre la libertad y empoderamiento femenino; “Títere”, que busca ser un retrato musical de la vida comunitaria; “Caliente”, un homenaje al Caribe; y “Así es que me gusta”, un tributo directo a la plena puertorriqueña. También destacan cortes como “Ven, Ven, Ven”, y “Perreo y To’”, que refleja la fusión entre lo tradicional y lo moderno.

“Hace unos cinco años comenzamos a juntarnos en el pueblo de Comerío con la intención de juntar la comunidad y tener conversaciones, y la plena fue ese canal que nos llevó a juntarnos y de ahí, cada miércoles, empezamos a hacer una convocatoria para la comunidad, que llegaran y tocáramos plena. Una de las cosas claves que hicimos un llamado para que nos trajeran panderos que estaban dañados en las casas y con un artesano los arreglamos, con la intención de que cada vez que la persona llegara se encontrara con el instrumento y no tuviera la necesidad de tener un instrumento para llegar y juntarse. La producción lleva el título homenajeando estos encuentros que son los miércoles a las 7:00 p.m., y como somos un espacio educativo también, decidimos grabar, además de los temas, un audiolibro de cómo se construye la plena. El audiolibro incluye 13 capítulos que te van llevando desde la historia de la plena hasta tocar cada uno de los instrumentos y eso es parte esencial del proyecto”, explicó Juan Alberto Cruz, integrante del Taller Toca Plena.

El lanzamiento del álbum coincide con un renovado interés en la plena como género autóctono, avivado recientemente por su inclusión en producciones de artistas globales como Bad Bunny. Esto, a su vez, ha llevado a los integrantes del grupo a reflexionar mucho sobre lo que viene pasando en la escena.

“En este momento de la historia hemos estado reflexionando mucho sobre eso y creo que Puerto Rico es como un epicentro de gente muy, muy talentosa, entonces en la calle, como que se está sintiendo una necesidad de hacer música, de hacer arte. Ahora los padres llevan a sus hijos a las esquinas a tocar, a cantar canciones alegres y creo que tiene que ver mucho con eso, con la necesidad de juntarnos, la plena es un vehículo fácil porque es un ritmo alegre y creo que es un momento clave para la música en general en Puerto Rico. La plena está siendo como ese espacio, esa herramienta para que más gente se una”, dijo Cruz.

Según sus fundadores, el espacio de Taller Toca Plena fomenta el estudio, investigación y difusión de este género musical mediante la enseñanza del toque, composición y baile de la Plena. Se enfoca en poder enseñar el género de la Plena en un ambiente inclusivo, participativo y de cohesión colectiva, con el propósito de conservar entre niños, jóvenes y adultos la plena como símbolo de identidad puertorriqueña y patrimonio cultural.

“El esfuerzo que estamos haciendo de sacar el género de la caja de la Navidad, de la caja del chinchorro, eso es muy importante. Y creo que ya está floreciendo eso, a través de todo el año vamos a seguir tirando canciones y música que lleven un mensaje y que también nos pongan a bailar y a reírnos”, concluyó Cruz.