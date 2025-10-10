Muere John Lodge, cantante y bajista de legendaria banda The Moody Blues
El músico formó parte de la banda británica de rock durante más de 50 años y participó en algunos de sus trabajos más conocidos
10 de octubre de 2025 - 10:15 AM
LONDRES— John Lodge, el cantante y bajista de la banda británica de rock The Moody Blues durante más de 50 años, ha fallecido. Tenía 82 años.
En un comunicado el viernes, su familia dijo “con la más profunda tristeza” que Lodge murió “de forma repentina e inesperada”. Añadió que Lodge “se fue pacíficamente rodeado de sus seres queridos y los sonidos de The Everly Brothers y Buddy Holly ”.
Nacido en Birmingham, Lodge se unió a la banda en 1966, dos años después de su formación, junto con su compañero cantante Justin Hayward, tras la marcha de Denny Laine y Clint Warwick . Permaneció en ella hasta que dejó de actuar en directo en 2018.
Lodge participó en algunos de los trabajos más conocidos de la banda, incluyendo el álbum psicodélico de 1967 “Days Of Future Passed”, que es ampliamente considerado como uno de los primeros álbumes conceptuales de rock, y su continuación un año después, “In Search Of The Lost Chord”.
Lodge también participó en el álbum de 1977 “Octave ”, que vio a The Moody Blues adoptar un sonido más orientado al pop.
Continuó haciendo discos con el grupo hasta su último álbum de estudio en 2003, “December”, una colección de canciones navideñas.
El grupo continuó actuando en directo hasta 2018, el mismo año en que la banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock And Roll.
