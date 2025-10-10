Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
10 de octubre de 2025
87°nubes dispersas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Muere John Lodge, cantante y bajista de legendaria banda The Moody Blues

El músico formó parte de la banda británica de rock durante más de 50 años y participó en algunos de sus trabajos más conocidos

10 de octubre de 2025 - 10:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
John Lodge (Moody Blues) y su esposa en Londres, 2001. (Lionel Healing)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

LONDRES— John Lodge, el cantante y bajista de la banda británica de rock The Moody Blues durante más de 50 años, ha fallecido. Tenía 82 años.

RELACIONADAS

En un comunicado el viernes, su familia dijo “con la más profunda tristeza” que Lodge murió “de forma repentina e inesperada”. Añadió que Lodge “se fue pacíficamente rodeado de sus seres queridos y los sonidos de The Everly Brothers y Buddy Holly ”.

Nacido en Birmingham, Lodge se unió a la banda en 1966, dos años después de su formación, junto con su compañero cantante Justin Hayward, tras la marcha de Denny Laine y Clint Warwick . Permaneció en ella hasta que dejó de actuar en directo en 2018.

Lodge participó en algunos de los trabajos más conocidos de la banda, incluyendo el álbum psicodélico de 1967 “Days Of Future Passed”, que es ampliamente considerado como uno de los primeros álbumes conceptuales de rock, y su continuación un año después, “In Search Of The Lost Chord”.

Lodge también participó en el álbum de 1977 “Octave ”, que vio a The Moody Blues adoptar un sonido más orientado al pop.

Continuó haciendo discos con el grupo hasta su último álbum de estudio en 2003, “December”, una colección de canciones navideñas.

El grupo continuó actuando en directo hasta 2018, el mismo año en que la banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock And Roll.

Tags
Muertes
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 10 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: