Muere John Lodge, cantante y bajista de legendaria banda The Moody Blues

LONDRES— John Lodge, el cantante y bajista de la banda británica de rock The Moody Blues durante más de 50 años, ha fallecido. Tenía 82 años.

En un comunicado el viernes, su familia dijo “con la más profunda tristeza” que Lodge murió “de forma repentina e inesperada”. Añadió que Lodge “se fue pacíficamente rodeado de sus seres queridos y los sonidos de The Everly Brothers y Buddy Holly ”.

Nacido en Birmingham, Lodge se unió a la banda en 1966, dos años después de su formación, junto con su compañero cantante Justin Hayward, tras la marcha de Denny Laine y Clint Warwick . Permaneció en ella hasta que dejó de actuar en directo en 2018.

Lodge participó en algunos de los trabajos más conocidos de la banda, incluyendo el álbum psicodélico de 1967 “Days Of Future Passed”, que es ampliamente considerado como uno de los primeros álbumes conceptuales de rock, y su continuación un año después, “In Search Of The Lost Chord”.

Lodge también participó en el álbum de 1977 “Octave ”, que vio a The Moody Blues adoptar un sonido más orientado al pop.

Continuó haciendo discos con el grupo hasta su último álbum de estudio en 2003, “December”, una colección de canciones navideñas.