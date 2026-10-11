PJ Sin Suela conquista el Coca-Cola Music Hall

El artista, compositor y médico puertorriqueño PJ Sin Suela conquistó el escenario del Coca-Cola Music Hall con un espectáculo de dos horas que incluyó la participación de los artistas Dúo Deleite, Pink Pablo, Guaynaa, Jon Z, Rafa Pabón, Chuwi, Bebo Dumont y Ñejo.

El rapero hizo un recorrido por su trayectoria musical de más de diez años, incluyendo temas que marcaron sus inicios, así como otros de su más reciente producción. El espectáculo comenzó con “Foto”, “Tengo una nota”, “Live This One”, “Duolingo”, “Utopia” y “Manos en el piso”.

Antes de interpretar “Aquí estoy”, PJ expresó su agradecimiento al público y bromeó con ser el primer espectáculo con sillas y techo. De igual manera, brindó un mensaje de motivación a la audiencia y afirmó “el que me conoce un poco, sabe que también soy médico, y en un momento mucha gente pensaba que esto no se iba a dar, la música, y estamos en el Coca-Cola Music Hall”.

PUBLICIDAD

“Siempre les voy a decir a ustedes que, si tienen un sueño, no dejen de seguirlo, porque se apaga, aunque no crean en ustedes o piensen que estén locos, sigan sus sueños puede pasar más de una cosa a la vez, no dejen que los encajonen”, expresó el artista, según reza el comunicado.

PJ Sin Suela. (Suministrada)

La conexión del público y el artista fue evidente y durante todo el espectáculo el público permaneció de pie y formaron parte del repertorio “Lo que nadie quería que fuera”, “Ex Man” y “No me kukes”.

PJ Sin Suela reconoció la presencia de sus familiares en varias ocasiones, pero antes de continuar el espectáculo aprovechó la oportunidad para llegar hasta su madre, Frances Bragan, con quien recientemente lanzó el libro infantil “El Cofré Mágico de Abuela Fefa”, para pedirle la bendición.

Las sorpresas comenzaron al trasladarse a un pequeño escenario que lo colocaba en medio del público, y en el que se unió Pink Pablo para presentar por primera vez “Pal West”, tema que salió hace dos semanas. Posteriormente, subieron a tarima Guaynaa, Jon Z y Rafa Pabón, cantaron “La Pelúa”, “Rebota”, “Ta to Gucci” y “Viajo sin ver”.

PJ Sin Suela interactuó en varias ocasiones con el público y continuó con los temas “Mírame”, “Todo se complica”, “Mambrú” y “RePResentando”, en la cual recorrió el escenario con la bandera de Puerto Rico.

Otro de los momentos memorables fue la participación de Chuwi con el tema “Escúchame”. Además, el Dúo Deleite, quienes estuvieron a cargo del acto de apertura, regresaron al escenario para acompañar a PJ Sin Suela en “Bubbaloo”. En el tema “Agua”, PJ fue acompañado por Bebo Dumont. El espectáculo continuó con “San Dunga” y el público eufórico no paró de bailar, cantar y brincar.

Las sorpresas de artistas invitados continuaron con la participación de Ñejo en los temas “Mi estilo de vida”, “No quiere novio” y “Cuál es tu Plan”, así como los éxitos más recientes del álbum colaborativo “Los Compas”, incluyendo “Saquen las botellas” y “Tropical”.