A medida que se acerca la fecha en la que comenzarán su gira de conciertos “Soy Rebelde Tour”, que iniciará el 25 de agosto de 2023, el grupo mexicano de música pop RBD busca mantenerse vigente y en boca del público. Es por eso que en estos días, las redes sociales han estado más activas de lo usual gracias a un vídeo publicado en la cuenta oficial de la agrupación donde aparece una luna que cambia de estaciones rápidamente, mientras que de fondo se puede escuchar un sonido, que muy bien podría ser el inicio de una canción. El vídeo concluye mencionando la fecha 23 de febrero de 2023.

Lo que más llamó la atención de esto fue que la cantante Dulce María, una de las integrantes más populares, envió un mensaje utilizando dicho vídeo, escribiendo la fecha antes mencionada, junto con unos emoticones de unas notas musicales, un corazón, unas manos celebrando y el signo del infinito. Estos mensajes han sido sugeridos por muchos fanáticos como la llegada de nueva música por parte del grupo en dicha fecha.

Esto significaría también que la propia Dulce María participó del nuevo tema a estrenarse, lo que provocó la celebración de muchos fanáticos en las redes sociales. Vale la pena recordar que en el 2020 la agrupación llevó a cabo un concierto virtual titulado “Ser o parecer 2020″, donde participaron Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, pero que la propia Dulce María ni Alfonso Herrera formaron parte del mismo. Este último no formará parte de la gira del 2023.

Muchos fanáticos especulan en las redes sociales que se trata de una nueva canción de RBD, otros que sería una versión de uno de sus temas, ‘Siempre he estado aquí’, pero con la voz de Dulce María. De hecho, un grupo más amplio también ansían que esta fecha se use también para anunciar nuevas fechas de su concierto en países o ciudades que no están dentro de su calendario.

La gira “Soy Rebelde Tour”, producida por T6H Entertainment y Live Nation, celebrarán 20 años de música en 26 ciudades de Estados Unidos, México, Brasil y Colombia, en los que se esperan 700,000 fans. La primera fecha de la gira, 25 de agosto, será muy especial, ya que tendrá lugar en el estadio Sun Bowl de El Paso, Texas, en la frontera entre Estados Unidos y México, un recinto de 40,000 espectadores en el que buscan que se refleje la unión de culturas que simbolizó RBD.

El grupo también se presentará en enormes estadios en ciudades como Dallas, Houston, Chicago y Los Ángeles, así como en recintos icónicos tales como el Madison Square Garden de Nueva York, el Grand Garden Arena de Las Vegas.

A pesar de que en Puerto Rico los protagonistas de la telenovela “Rebelde” tuvo mucho éxito y vino en concierto en varias ocasiones, hasta el momento no aparece en el calendario. De hecho, ante la posibilidad de poder complacer a la fanaticada puertorriqueña el productor Paco López sostuvo recientemente a El Nuevo Día que se encuentra en conversaciones, pero “no hay nada confirmado”.