Todas las “Eras” de Taylor Swift llegan a Puerto Rico en divertido espectáculo

Todos los “swifties” de Puerto Rico, pueden comenzar a preparar sus diferentes atuendos llenos de brillo para cantar a viva voz muchos de los éxitos de la cantante Taylor Swift, con la reconocida banda Taylorville, originaria de St. Louis, Missouri, que le rendirá tributo a la popular y multipremiada artista, que ha cautivado a millones de seguidores alrededor del mundo.

“Usa todo el brillo y las cosas brillantes que puedas. Vístete según tu época favorita. Usa pulseras de la amistad. Prepárate para intercambiarlas con tus nuevos mejores amigos. Y, sí, simplemente sé lo más Taylor Swift posible”, destacó emocionada la cantautora Sinead Angele Fahey en entrevista con El Nuevo Día, quien con toda su energía se prepara para presentarse en Puerto Rico junto a la banda.

Será la primera vez que visite la isla, para la función “Taylorville: An Unofficial Live Tribute”, que ofrecerá el domingo, 1 de febrero de 2026 en el Coca-Cola Music Hall a las 6:00 p.m. en lo que promete un espectáculo inolvidable, de dos horas aproximadas de duración, según señaló.

PUBLICIDAD

La banda dará vida a muchos de los éxitos con los que la cantautora estadounidense cambió al mundo musical con su exitosa e histórica gira “The Eras Tour”, que entre 2023 y 2024 ofreció 149 conciertos en 51 ciudades y 5 continentes, así como otros que hacen un recorrido de su trayectoria musical, desde los inicios hasta los éxitos más recientes.

“Luciremos todos los disfraces y tocaremos todos sus éxitos, y luego un par de sus temas más conocidos que no se tocaron en ‘The Eras Tour’. Haremos una versión con banda completa de algunos de ellos, así que será muy divertido”, respondió Fahey, quien estudió en Berklee College of Music.

Siendo Swift una cantante que domina todo el escenario y que le acompañó un descomunal montaje en su gira, Taylorville de todos modos hará que los “swifties” se transporten a uno de esos gigantecos venues, en donde la artista de 36 años se ha presentado.

Es por eso que prometen una escena completa, que incluye vestuario, coreografía, producción visual y efectos especiales, que transportarán a los asistentes a cada una de ellas.

“Tenemos un videowall completo. Tenemos luces, grandes producciones, cañones de CO2. Intentamos maximizar el presupuesto para el tributo. Obviamente, no tenemos el presupuesto de The Eras Tour, pero hacemos todo lo posible y hacemos el espectáculo lo más grande posible con lo que tenemos”, explicó la vocalista.

La banda Taylorville en la interpretación del éxito "22", de Taylor Swift. (Suministrada)

“De su Red Era, haremos la canción ‘22’ y regalaremos el sombrero del ‘22’, igual que en la gira de ERA”, indicó en referencia al éxito musical, en cuya presentación Swift toma un sombrero negro similar al que usa en el video musical de dicha canción y se lo entrega a un fan. “También haremos ‘Cruel Summer’ y del álbum ‘Reputation’ cantaremos ‘Are You Ready For It?’ y ‘Don’t Blame Me’. Así que, sí, todos los favoritos de los fans y también nos ceñimos a muchas canciones de ritmo medio y rápido para mantener el ritmo del espectáculo divertido y bailable”.

PUBLICIDAD

Mientras esta cantautora independiente admite que como artista puertorriqueño solo conoce a Bad Bunny, va a profundizar un poco más en nuestra música, puesto que estará un par de días después del concierto en la isla, donde le encantaría apreciar a artistas o música en vivo.

Además de cantarle al público boricua, la cantante señaló que esta visita podría resultar en un anhelado encuentro con una puertorriqueña con la que cursó estudios.

“Estudié mi maestría, pero todo fue en línea. En esa ocasión conocí a una de esas amigas boricua, y solo me dijo: ‘tienes que venir a visitarme, así que quizás pueda quedar con ella después de todo lo que tengo programado. Todo es emocionante”, resaltó.