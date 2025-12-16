Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reconocida banda tributo a Taylor Swift se presentará en Puerto Rico

Taylorville llegará al Coca-Cola Music Hall el 1 de febrero de 2026

16 de diciembre de 2025 - 3:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"Taylorville: An Unofficial Live Tribute" busca recrear la experiencia de “The Eras Tour”. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La reconocida banda tributo a Taylor Swift, originaria de St. Louis, Missouri, Taylorville se presentará el domingo, 1 de febrero de 2026, en el Coca-Cola Music Hall a las 6:00 p.m. con los grandes éxitos de la cantante. La producción está a cargo de R&M Entertainment y los boletos ya están disponibles en Ticketera.com.

El espectáculo está inspirado en la gira global “The Eras Tour”, que entre 2023 y 2024 ofreció 149 conciertos en 51 ciudades y 5 continentes. “Taylorville: An Unofficial Live Tribute” llevará al público por un recorrido de la trayectoria musical, desde los inicios hasta los éxitos más recientes, de una de las artistas más influyentes y premiadas de la industria musical.

“Sabemos que Taylor tiene muchísimos fanáticos en la isla, por eso quisimos traer un espectáculo a precios accesibles, para todos los que no han tenido la oportunidad de viajar para verla. Este tributo es una gran experiencia para los que les gusta su variado y excelente repertorio”, comentó Sireno Mesa, productor del evento.

Desde “Fearless” hasta “The Life of a Showgirl”, la banda tributo Taylorville recreará todas las “eras” de la cantante. Cada canción estará acompañada de una puesta en escena completa, que incluye vestuario, coreografía, producción visual y efectos especiales que transportarán a los asistentes a cada una de ellas.

“Taylorville: An Unofficial Live Tribute” no solo busca rendir homenaje, sino también recrear la experiencia de esta gira. De esta manera, los fanáticos de todas las edades podrán cantar, bailar y disfrutar del espectáculo.

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce (centro a la izquierda), y la cantante Taylor Swift abandonan el estadio Arrowhead tras un partido de la NFL entre los Chiefs y Los Angeles Chargers en Kansas City, Missouri, el 22 de octubre de 2023. (Foto AP/Charlie Riedel, Archivo)Travis Kelce (derecha) y Taylor Swift aparecen con el actor y comediante Jerrod Carmichael (izquierda) en el primer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre los Cleveland Guardians y los New York Yankees, el 14 de octubre de 2024, en Nueva York. (Foto AP/Seth Wenig, Archivo)El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, y Taylor Swift se besan después del partido de campeonato de la AFC contra los Buffalo Bills, el 26 de enero de 2025, en Kansas City, Missouri. (Foto AP/Ashley Landis, archivo)
1 / 8 | Dos años en fotos de Taylor Swift y Travis Kelce, ahora comprometidos. El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce (centro a la izquierda), y la cantante Taylor Swift abandonan el estadio Arrowhead tras un partido de la NFL entre los Chiefs y Los Angeles Chargers en Kansas City, Missouri, el 22 de octubre de 2023. (Foto AP/Charlie Riedel, Archivo) - Foto AP/Charlie Riedel, Archivo
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
