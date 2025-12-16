Reconocida banda tributo a Taylor Swift se presentará en Puerto Rico

La reconocida banda tributo a Taylor Swift, originaria de St. Louis, Missouri, Taylorville se presentará el domingo, 1 de febrero de 2026, en el Coca-Cola Music Hall a las 6:00 p.m. con los grandes éxitos de la cantante. La producción está a cargo de R&M Entertainment y los boletos ya están disponibles en Ticketera.com.

El espectáculo está inspirado en la gira global “The Eras Tour”, que entre 2023 y 2024 ofreció 149 conciertos en 51 ciudades y 5 continentes. “Taylorville: An Unofficial Live Tribute” llevará al público por un recorrido de la trayectoria musical, desde los inicios hasta los éxitos más recientes, de una de las artistas más influyentes y premiadas de la industria musical.

“Sabemos que Taylor tiene muchísimos fanáticos en la isla, por eso quisimos traer un espectáculo a precios accesibles, para todos los que no han tenido la oportunidad de viajar para verla. Este tributo es una gran experiencia para los que les gusta su variado y excelente repertorio”, comentó Sireno Mesa, productor del evento.

Desde “Fearless” hasta “The Life of a Showgirl”, la banda tributo Taylorville recreará todas las “eras” de la cantante. Cada canción estará acompañada de una puesta en escena completa, que incluye vestuario, coreografía, producción visual y efectos especiales que transportarán a los asistentes a cada una de ellas.

“Taylorville: An Unofficial Live Tribute” no solo busca rendir homenaje, sino también recrear la experiencia de esta gira. De esta manera, los fanáticos de todas las edades podrán cantar, bailar y disfrutar del espectáculo.