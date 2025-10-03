Opinión
3 de octubre de 2025
79°nubes dispersas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tommy Torres celebra los 13 años de “Paco”, “Amelia”, “Julián” y “Mauro”

Se trata del decimotercer aniversario del lanzamiento del disco “12 historias” del cantante y compositor boricua

3 de octubre de 2025 - 8:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En el año 2007 Tommy Torres fue considerado como el "Mejor productor del Hot Latin Tracks" por la revista Billboard. (Josian Bruno/GFR MEDIA)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Un mes después de confirmar su separación de la presentadora y actriz boricua Karla Monroig, el productor Tommy Torres reapareció en las redes sociales para celebrar a cuatro seres especiales en su carrera. Se trata de los 13 años de “Paco”, “Amelia”, “Julián” y “Mauro”, figuras clave en su disco “12 historias”, lanzado el 2 de octubre de 2012.

RELACIONADAS

"Hoy Paco, Amelia, Julián y Mauro están de celebración. “12 historias” hoy cumple 13 años de su lanzamiento. Gracias por recibir con tanto cariño, las locuras de mi mente", expresó el cantante a través de sus redes sociales.

Sus fieles seguidores, de igual forma, no tardaron en reaccionar. Como buenos fanáticos, acudieron a la sección de comentarios con datos y vivencias relacionadas con la producción.

“Siempre me identificaré con el amigo de Mauro”, “Estaba en la preparatoria en ese tiempo… Me identifiqué con ‘Querido Tommy’ y aquí seguimos" y “Aún recuerdo cuando me respondiste un Twitter con la frase que luego la escucharía en una canción… y me causó mucha emoción. Tuve adelanto de disco exclusivo sin saberlo", son algunos de los mensajes que se leen en la publicación.

La inspiración del éxito “Querido Tommy” llegó a través de la red social Twitter, hoy X. Mediante la plataforma, Torres recibió el mensaje de un hombre desesperado que rezaba así:

“Querido Tommy Torres,

No sé si tú realmente lees estas cartas, pero no pierdo nada con intentarlo. Te escribo para pedirte algo que para mí es de vida o muerte. No pienses que (es) exagero, es la verdad.

Hay una chica que, no te imaginas cómo, pero no sale de mi cabeza. A ella le encantan tus canciones y al parecer tú para estas cosas eres muy elocuente y pues te imaginas ya lo que te quiero pedir... ;-)

El problema es que con ella, a mí ni me salen las palabras y quizás tú pudieras ayudarme a decirle, de una forma muy poética, que yo me muero por ella. Es que eso del romanticismo a mi no se me da tan fácil como a tí. Anda, dame unas líneas bonitas que le saquen mil suspiros. Porque la verdad decirle que la amo y nada más... no sé si eso bastará.

Espero tu respuesta y tu ayuda. Gracias.

- Paco"

El Compositor del Año en los Premios de Música Latina otorgados por la ASCAP en el 2010, convirtió la carta en una canción con la que respetó el texto original de Paco casi al pie de la letra.

El gesto del músico con Paco tocó la fibra sensible del público. Por otro lado, “12 historias” incluyó 12 canciones.

Tommy Torres lleva una prolífica carrera como compositor, cantante y productor.Colaboró con Diana Fuentes en el tema “La fortuna”, que ambos cantaron en vivo en el concierto “Tú y yo”. Tommy Torres también participó de las caminatas "Da Vida" de Raymond Arrieta en favor de los pacientes de cáncer.
1 / 15 | FOTOS: Tommy Torres también está de fiesta. Tommy Torres lleva una prolífica carrera como compositor, cantante y productor.
