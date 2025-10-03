Tommy Torres celebra los 13 años de “Paco”, “Amelia”, “Julián” y “Mauro”

Un mes después de confirmar su separación de la presentadora y actriz boricua Karla Monroig, el productor Tommy Torres reapareció en las redes sociales para celebrar a cuatro seres especiales en su carrera. Se trata de los 13 años de “Paco”, “Amelia”, “Julián” y “Mauro”, figuras clave en su disco “12 historias”, lanzado el 2 de octubre de 2012.

"Hoy Paco, Amelia, Julián y Mauro están de celebración. “12 historias” hoy cumple 13 años de su lanzamiento. Gracias por recibir con tanto cariño, las locuras de mi mente", expresó el cantante a través de sus redes sociales.

Sus fieles seguidores, de igual forma, no tardaron en reaccionar. Como buenos fanáticos, acudieron a la sección de comentarios con datos y vivencias relacionadas con la producción.

“Siempre me identificaré con el amigo de Mauro”, “Estaba en la preparatoria en ese tiempo… Me identifiqué con ‘Querido Tommy’ y aquí seguimos" y “Aún recuerdo cuando me respondiste un Twitter con la frase que luego la escucharía en una canción… y me causó mucha emoción. Tuve adelanto de disco exclusivo sin saberlo", son algunos de los mensajes que se leen en la publicación.

La inspiración del éxito “Querido Tommy” llegó a través de la red social Twitter, hoy X. Mediante la plataforma, Torres recibió el mensaje de un hombre desesperado que rezaba así:

“Querido Tommy Torres,

No sé si tú realmente lees estas cartas, pero no pierdo nada con intentarlo. Te escribo para pedirte algo que para mí es de vida o muerte. No pienses que (es) exagero, es la verdad.

Hay una chica que, no te imaginas cómo, pero no sale de mi cabeza. A ella le encantan tus canciones y al parecer tú para estas cosas eres muy elocuente y pues te imaginas ya lo que te quiero pedir... ;-)

El problema es que con ella, a mí ni me salen las palabras y quizás tú pudieras ayudarme a decirle, de una forma muy poética, que yo me muero por ella. Es que eso del romanticismo a mi no se me da tan fácil como a tí. Anda, dame unas líneas bonitas que le saquen mil suspiros. Porque la verdad decirle que la amo y nada más... no sé si eso bastará.

Espero tu respuesta y tu ayuda. Gracias.

- Paco"

El Compositor del Año en los Premios de Música Latina otorgados por la ASCAP en el 2010, convirtió la carta en una canción con la que respetó el texto original de Paco casi al pie de la letra.

El gesto del músico con Paco tocó la fibra sensible del público. Por otro lado, “12 historias” incluyó 12 canciones.