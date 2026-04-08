Wilfrido Vargas lanza tema en homenaje póstumo a Rubby Pérez

Santo Domingo - El merenguero dominicano Wilfrido Vargas lanzó en las plataformas digitales “Eternamente Rubby”, un homenaje póstumo a su compatriota y también merenguero Rubby Pérez, quien falleció el 8 de abril del año pasado tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo.

Conmovido por la ausencia y el peso de una pérdida que aún estremece al país, Vargas confesó, a través de un comunicado, que el tiempo fue necesario para transformar el dolor en homenaje.

“Quise esperar un tiempo por respeto al dolor que sentimos todos, la familia, el pueblo y quienes quisimos y compartimos con Rubby Pérez sus sueños y anhelos”, expresó el experimentado músico en cuya orquesta el malogrado artista dio sus primeros pasos.

Un año después la herida aún no cierra en la memoria colectiva dominicana, pero la música vuelve a convertirse en refugio, homenaje y conciencia, expuso Vargas, autor de éxitos como ‘El africano’, ‘El baile del perrito’ o ‘Volveré’, en la voz de Pérez.

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Pérez fue una de las 236 víctimas mortales del desplome del techo de la discoteca Jet Set, hasta entonces uno de los centros de diversión más populares de la capital dominicana.

Vargas consideró que la música vuelve a ser el lenguaje para honrar la memoria.“Por eso hoy, un año después de su triste partida, hemos decidido rendirle este humilde homenaje”, afirmó el también cantante.

El lanzamiento de ‘Eternamente Rubby’ no es solo una canción. Es una carta abierta al alma de un país, agregó.