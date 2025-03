El actor y rapero estadounidense Will Smith hace referencia a la famosa bofetada que le propinó a Chris Rock en gala de los Oscar de 2022 en nuevo álbum “Based on a True Story”, en el marca su regreso a la música tras un hiato de 20 años.

“Will Smith ha sido cancelado / Oh, no, no puedes cancelar a un icono”, arranca la segunda pista de este disco, ‘Int. Barbershop — Day’, en el que colabora con DJ Jazzy Jeff y B. Simone para exponer los rumores y opiniones sobre el rapero estadounidense.