4 estrenos de “streaming” que no puedes perderte en este mes mayo

The Four Seasons

Tina Fey y Steve Carell —quienes compartieron pantalla en 2010 con “Date Night”— se reúnen para la nueva serie de Netflix “The Four Seasons”. Basada en la película homónima de 1981, esta comedia dramática sigue a tres parejas que hacen cuatro viajes anuales juntos, uno por cada estación. Completan el elenco Will Forte, Colman Domingo, Marco Calvani y Kerri Kenney-Silver. La serie fue cocreada por Fey junto a sus colaboradores de 30 Rock , Lang Fisher y Tracey Wigfield, y se estrena el jueves.

La temporada 2 de “The Walking Dead: Dead City” llega el domingo 4 de mayo a AMC. Esta es una de las seis series derivadas del universo “Walking Dead” y reúne a Negan (Jeffrey Dean Morgan) y Maggie (Lauren Cohan), quienes intentan sobrevivir en un Manhattan postapocalíptico. Se incorporan al elenco Kim Coates (“Sons of Anarchy”), Keir Gilchrist (“Atypical”) y Dascha Polanco (“Orange Is the New Black”).