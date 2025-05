Resulta curioso que hace apenas dos años se estuviera discutiendo la fatiga definitiva del universo cinematográfico de Marvel. Aunque siempre logran ingeniárselas para cumplir con la cuota de entretenimiento, las ofertas más defectuosas del MCU son aquellas registran como relleno (“Antman and The Wasp:Quantumania”) o las que caen en la trampa de trabajar las convenciones de las películas de superhéroes en piloto automático (“Eternals, The Marvels”). El estreno de “Thunderbolts*” no logra ser el evento de cultura popular que fue Deadpool and Wolverine el verano pasado, pero fácilmente sobrepasa la oferta de accion y entretenimiento de “Captain America: Brave New World”.