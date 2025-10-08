Opinión
8 de octubre de 2025
81°lluvia moderada
Películas y Series
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Anuncian el estreno de la docuserie que sigue la gira musical de Gloria Trevi

La artista promete una mirada a su vida mientras recorre el mundo con “Mi Soundtrack”

8 de octubre de 2025 - 6:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cantante Gloria Trevi. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La nueva docuserie “La Trevi: Sin Filtro”, que retrata la vida de Gloria Trevi durante su gira mundial, estará disponible a partir del 24 de octubre a través de la plataforma de “streaming” ViX se anunció esta tarde.

Todos los episodios se lanzarán en el plan premium de ViX, mientras que el primero se podrá ver de forma gratuita.

La serie sigue a Gloria Trevi durante su gira mundial “Mi Soundtrack”, ofreciendo un retrato íntimo de su vida dentro y fuera del escenario.

Desde momentos personales en casa con su familia hasta presentaciones frente a miles de fanáticos, “La Trevi: Sin Filtro” promete mostrar a la artista tal como es.

“Mi vida y mi carrera siempre han estado en el ojo público, pero muchas veces contadas a través del lente de otras personas… ¡Incluso de quienes ni siquiera me conocen! Esta serie es una ventana a quién soy hoy: cuando estoy de gira, en casa, con mi familia, haciendo lo que amo y abrazando todo lo que me rodea…desde el caos y los asuntos legales que puedo compartir, hasta la alegría que impulsa mi música y mi vida. Es cruda, es real, pero soy yo: ¡sin filtro!”, dijo Gloria Trevi.

Con más de 30 millones de álbumes vendidos, su carrera ha estado marcada por éxitos musicales, escándalos públicos y un constante proceso de reinvención.

Su primera serie en colaboración con ViX, “Ellas Soy Yo”, fue uno de los contenidos más vistos de la plataforma en 2024. “La Trevi: Sin Filtro” marca la segunda colaboración de Gloria Trevi con ViX.

“La historia de Gloria Trevi abarca muchas generaciones de fanáticos de la música y la industria musical misma. Ella es la original ‘Diva del pop latino’. Su vida ha tenido numerosos giros y transformaciones que la hacen absolutamente fascinante. Ella en sí es la historia de invención, reinvención artística, manteniendo su familia como prioridad. Estamos encantados de tener nuestra segunda serie documental ‘Sin Filtro’ con La Trevi”, afirmó Sebastián Jiménez, productor de la serie.

“La Trevi: Sin Filtro” es una producción de JK Media Group, creada por Sebastián Jiménez, con producción ejecutiva de Gloria Trevi, Flavio Morales y el propio Jiménez. Mirtha Miranda se desempeña como showrunner.

