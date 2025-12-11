Opinión
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Reseña
Reseña

prima:“Ella McCay” es un buen intento de revivir el drama de los setenta, pero tropieza con su propia fórmula

La película estrena este jueves en los cines de Puerto Rico

11 de diciembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Emma Mackey en el personaje de Ella McCay. (Suministrada)
Juanma Fernández París
Por Juanma Fernández París
Crítico de cine

Con el estreno de “Ella McCay” el director y guionista James L. Brooks deja claro que se ha cogido bien a pecho el reclamo de que los estudios de Hollywood ya no hacen películas como las de antes. Su nuevo filme, que comienza a exhibirse esta semana, es el tipo de drama para adultos que era común en los cines durante los setenta, ochenta y mediados de los noventa. El problema es que sus imperfecciones podrían confirmar porque este tipo de propuesta ya no conecta con el público contemporáneo.

Juanma Fernández París
Juanma Fernández-París ha sido cinéfilo desde que nació, pero su carrera como cinéfilo profesional se comenzó a concretar cuando completó su bachillerato en Comunicación Pública con énfasis en periodismo y cine....
