Con el estreno de “Ella McCay” el director y guionista James L. Brooks deja claro que se ha cogido bien a pecho el reclamo de que los estudios de Hollywood ya no hacen películas como las de antes. Su nuevo filme, que comienza a exhibirse esta semana, es el tipo de drama para adultos que era común en los cines durante los setenta, ochenta y mediados de los noventa. El problema es que sus imperfecciones podrían confirmar porque este tipo de propuesta ya no conecta con el público contemporáneo.