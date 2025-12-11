“Ella McCay” es un buen intento de revivir el drama de los setenta, pero tropieza con su propia fórmula
La película estrena este jueves en los cines de Puerto Rico
11 de diciembre de 2025 - 11:10 PM
Con el estreno de “Ella McCay” el director y guionista James L. Brooks deja claro que se ha cogido bien a pecho el reclamo de que los estudios de Hollywood ya no hacen películas como las de antes. Su nuevo filme, que comienza a exhibirse esta semana, es el tipo de drama para adultos que era común en los cines durante los setenta, ochenta y mediados de los noventa. El problema es que sus imperfecciones podrían confirmar porque este tipo de propuesta ya no conecta con el público contemporáneo.
