Entre nostalgia y caos: así llega la nueva “Street Fighter”

Ya que en “Street Fighter” nos remontamos a los años noventa, voy a recurrir a un episodio de “Seinfeld” para describir cómo me sentí al salir del cine tras ver la adaptación de Kitao Sakurai de este clásico juego de recreativos.

Cuando Cosmo Kramer empieza a aparecer en la oficina de una empresa a pesar de que nunca lo han contratado, su jefe echa un vistazo a su primer informe y, desconcertado, dice: “No sé qué se supone que es esto”.

Es una reacción comprensible ante la película de Sakurai, un batiburrillo de gran entusiasmo, extrañamente enrevesado y desordenado. Por mucho que uno pueda pensar que una película de “Street Fighter”, sea buena o mala, ofrecería al menos unos combates cuerpo a cuerpo francamente entretenidos, su trama es tan desordenada y su concepción tan caótica que hace que un videojuego de seis botones parezca, en comparación, una obra de arte.

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Capcom lanzó el primer “Street Fighter” en 1987. Le han seguido muchas entregas, pero la secuela de 1991, “Street Fighter II”, es la más famosa. En el primer “Street Fighter”, se podía jugar con el artista marcial Ryu o con el estadounidense Ken Masters. Pero “Street Fighter II” fue uno de los primeros en establecer una mecánica básica: se elige entre un grupo de luchadores y se participa en un torneo de artes marciales.

Este contexto resulta llamativo porque “Street Fighter” no sabe quiénes son sus protagonistas, o al menos lo olvida con frecuencia. Noah Centineo interpreta a Ken y Andrew Koji a Ryu, pero hay muchos más en el reparto, entre ellos Callina Liang (la actriz más dinámica de la película) como Chun-Li, Jason Momoa como el malvado Blanka, un personaje verde creado por ordenador, Cody Rhodes como Guile, con su característico corte de pelo al ras, y Curtis “50 Cent” Jackson como el boxeador Balrog.

“Street Fighter” comienza con un flashback al estilo anime que nos transporta a 1987, y enseguida te das cuenta de que la animación es probablemente el mejor formato para esta historia. La trama de fondo esboza la muerte del maestro de Ken y Ryu y su posterior distanciamiento. A continuación, la película se traslada a 1993, cuando el Torneo Mundial de Guerreros atrae a Ryu, Ken y a un sinfín de luchadores.

“Street Fighter” apuesta por un entretenimiento desenfadado, lleno de nostalgia kitsch de los 90 y repleto de canciones como “Who Let the Dogs Out?” y “2 Legit 2 Quit”. Aunque las adaptaciones de videojuegos han avanzado mucho en la última década, “Street Fighter” parece un regreso a la época en la que eran extravagantes, casi intencionadamente malas y poco más que una oportunidad para ver a los actores disfrazados de personajes de videojuegos. (Con un guiño metatextual, el músico de country enmascarado Orville Peck interpreta al secuaz enmascarado Vega.)

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El aire retrógrado de la película —con sus planos lascivos del cuerpo de Liang— resulta aún más fuera de lugar tras adaptaciones de videojuegos más ambiciosas como “Resident Evil”, de Zach Cregger. Esta “Street Fighter” se asemeja peligrosamente a la primera película de “Street Fighter”, la película de acción de 1994 protagonizada por Jean-Claude Van Damme.

Sakurai, colaborador habitual del cómico Eric André (que aparece como comentarista de televisión), rueda cada escena como si fuera una escena de lucha. Para ser justos, muchas de las escenas son escenas de lucha, aunque solo tengamos una vaga idea de por qué todos están tan enfadados unos con otros. Curiosamente, el guion de Sakurai y T.J. Fixman se centra menos en el torneo en sí que en el drama cargado de testosterona que lo rodea.

La batalla campal más destacada es un plan urdido por M. Bison (David Dastmalchian, que intenta aportar un toque de humor a la película), un dictador fascista que busca aumentar su poder aliándose con Ryu. Roman Reigns, uno de los varios luchadores profesionales que intentan dejar huella en “Street Fighter”, interpreta el papel del antihéroe Akuma.

Pero las escenas chocan entre sí tanto como lo hacen los luchadores. A medida que la película llega a su fin sin un desenlace claro, los diálogos entrecortados y el ritmo confuso sugieren un considerable trabajo de cortar y pegar en la posproducción. Con un final que insinúa una secuela de forma excesivamente optimista, “Street Fighter” parece casi diseñada para ser el chivo expiatorio en el debate sobre “Digger”: si no se aceptan los riesgos artísticos, películas como esta son lo que se puede acabar obteniendo a cambio.

Sea como sea, cuando alguien, como un padre agotado, les suplica a los pequeños guerreros que se pelean apiñados en el asiento trasero de un coche, es difícil no sentir lo mismo: “Chicos, dejen de pelear”.