Jessica Chastain critica decisión de Apple TV+ de retrasar “The Savant” tras muerte de Charlie Kirk

Jessica Chastain no está de acuerdo con la decisión de Apple TV+ de posponer el estreno de la serie “The Savant”, un thriller político, tras el asesinato de Charlie Kirk.

Chastain, quien también es productora ejecutiva de la serie, acudió a Instagram el miércoles para expresar que “no está alineada con la decisión de pausar el estreno,” argumentando que el programa es “tan relevante” y que nunca ha “evitado temas difíciles”.

Un representante del programa no hizo comentarios de momento sobre la publicación de Chastain.

En la serie limitada de ocho partes, Chastain interpreta a una madre suburbana de dos hijos y veterana militar que trabaja en la Alianza Anti-Odio. Allí, visita en secreto foros de mensajes similares a 4Chan haciéndose pasar por una nacionalista blanca al tiempo que intenta identificar posibles terroristas. La serie incluye disparos de francotiradores y el bombardeo de un edificio gubernamental.

Apple TV+ no explicó por qué decidió posponer el estreno del programa, solo que lo hizo después de una “cuidadosa consideración”. La serie iba a debutar el viernes, pero Apple TV+ la pospuso el martes a una fecha futura no establecida.

La decisión se produjo tras la muerte por disparos del líder conservador Kirk. Los fiscales han acusado a un joven de 22 años y dijeron que envió mensajes de texto que parecen mostrar que el acto fue motivado por el deseo de detener el “odio” de Kirk.

“El post de Chastain decía: ‘The Savant’ trata sobre los héroes que trabajan todos los días para detener la violencia antes de que ocurra, y honrar su valentía se siente más urgente que nunca. Mantengo la esperanza de que el programa llegue pronto a las audiencias. Hasta entonces, deseo seguridad y fortaleza para todos.”