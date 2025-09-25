Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
25 de septiembre de 2025
76°lluvia ligera
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Jessica Chastain critica decisión de Apple TV+ de retrasar “The Savant” tras muerte de Charlie Kirk

La empresa no explicó por qué determinó posponer el inicio de la serie

25 de septiembre de 2025 - 10:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Chastain citó numerosos actos de violencia política en los últimos años en Estados Unidos, incluyendo el complot para secuestrar a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, los intentos de asesinato del año pasado contra el presidente Donald Trump durante su candidatura y la muerte de Kirk. (Elizabeth Fisher)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Jessica Chastain no está de acuerdo con la decisión de Apple TV+ de posponer el estreno de la serie “The Savant”, un thriller político, tras el asesinato de Charlie Kirk.

RELACIONADAS

Chastain, quien también es productora ejecutiva de la serie, acudió a Instagram el miércoles para expresar que “no está alineada con la decisión de pausar el estreno,” argumentando que el programa es “tan relevante” y que nunca ha “evitado temas difíciles”.

Un representante del programa no hizo comentarios de momento sobre la publicación de Chastain.

En la serie limitada de ocho partes, Chastain interpreta a una madre suburbana de dos hijos y veterana militar que trabaja en la Alianza Anti-Odio. Allí, visita en secreto foros de mensajes similares a 4Chan haciéndose pasar por una nacionalista blanca al tiempo que intenta identificar posibles terroristas. La serie incluye disparos de francotiradores y el bombardeo de un edificio gubernamental.

Apple TV+ no explicó por qué decidió posponer el estreno del programa, solo que lo hizo después de una “cuidadosa consideración”. La serie iba a debutar el viernes, pero Apple TV+ la pospuso el martes a una fecha futura no establecida.

La decisión se produjo tras la muerte por disparos del líder conservador Kirk. Los fiscales han acusado a un joven de 22 años y dijeron que envió mensajes de texto que parecen mostrar que el acto fue motivado por el deseo de detener el “odio” de Kirk.

“El post de Chastain decía: ‘The Savant’ trata sobre los héroes que trabajan todos los días para detener la violencia antes de que ocurra, y honrar su valentía se siente más urgente que nunca. Mantengo la esperanza de que el programa llegue pronto a las audiencias. Hasta entonces, deseo seguridad y fortaleza para todos.”

Chastain citó numerosos actos de violencia política en los últimos años en Estados Unidos, incluyendo el complot para secuestrar a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, los intentos de asesinato del año pasado contra el presidente Donald Trump durante su candidatura y la muerte de Kirk.

Tags
Breaking NewsCharlie KirkAppleTV+
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 25 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: