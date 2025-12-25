“Marty Supreme” confirma a Timothée Chalamet como uno de los actores más talentosos de su generación

El talento de todo el equipo de producción de “Marty Supreme”, al frente y detrás de la cámara, es indiscutible. De primera instancia la propuesta audiovisual del director y guionista Josh Safdie (“Uncut Gems” y “Good Time”) es ambiciosa, audaz y logra darle pulso dramático tangible a todas sus escenas.

A eso se le suma otra interpretación que confirma a Timothée Chalamet como una de los actores más talentosos y polifacéticos de su generación. Sin embargo, los momentos finales confirman que la película es el equivalente de un genio musical que usa a la orquesta sinfónica más espectacular para un concierto donde cada instrumento da la misma nota, una y otra vez.

Ambición sin límites

Durante dos horas y media, el filme construye escenas tras escena que muestra cómo el ego y la ambición del personaje titular no conoce límites y está dispuesto a aplastar cualquier obstáculo que se ponga en su camino. El gancho dramático del filme es básicamente colocar la “mentalidad de mamba” de Koby Bryant en la década de 1940 y atada a un deporte que de primera instancia no justifica esa ambición agresiva. Desde la primera vez que lo vemos en pantalla, Marty Supreme actúa como si fuera un atleta legendario y deja claro que él es su peor enemigo para lograr su sueño de ser el campeón nacional de tenis de mesa.

El libreto sabiamente evita darle una narración al protagonista, dado que la misma de seguro sería una letanía de quejas de un narcisista que está convencido que todo lo que lo rodea es un obstáculo o alguien que puede ser utilizado para alimentar su bolsillo o su ego.

Entre los obstáculos que se interponen de su destino a llegar a las próximas olimpiadas está su pobreza, los prejuicios de sus familiares que no ven ningún tipo de futuro en el deporte y un embarazo no planificado con una amiga que conoce desde la infancia. La subtrama que tiene a Marty seduciendo a una actriz retirada para llegar al dinero de su esposo millonario no solo acentúa su crueldad, también malgasta el talento de Gwyneth Paltrow, quien parece estar convencida que este un rol más complejo que sus participaciones recientes en el universo de Marvel.

Trama en pausa

A pesar de que el filme explota el que el deporte en que se destaca su protagonista no sea el más respetado, las mejores secuencias del filme son las que permiten que Marty entre acción y demuestre que sus habilidades son igual de grandes como su ego. Después del primer campeonato, donde es derrotado por el campeón de Japón, la próxima sección del filme se siente como un eco innecesario, intenso y frustrante de su primera hora. El clímax, que vuelve a posicionar a Marty con su némesis de Japón es mucho más efectivo y ágil. El trabajo de Chalamet es tan espectacular en esta secuencia, que le da un arco dramático de redención que en realidad solo existe de una forma superflua en el guión.

