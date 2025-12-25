“Song Sung Blue” es un relato conmovedor sobre la vida y sus contrastes

Melancolía y esperanza, esa es la fusión agridulce que alimenta el núcleo dramático del filme “Song Sung Blue”, filme inspirado en una historia verídica que llega a los cines este 25 de diciembre de 2025.

Armado con las maravillosas interpretaciones de Hugh Jackman y Kate Hudson, el cineasta Craig Brewer (“Hustle and Flow” y “Dolemite is My Name”) construye un emotivo drama que constantemente ilustra el choque entre la realidad y los sueños que tienen el poder de transformarla. Los protagonistas del filme se atreven a soñar en grande, lo cual llena su vida de magia, alegría y música que no los puede proteger de las tragedias inesperadas que también son parte de su destino.

Cuando Mike (Jackman) y Claire (Hudson) se conocen al principio de la trama, ambos han vivido las altas y bajas de la primera mitad de su vida. Además de su química instantánea, el lazo que los une permanentemente es su deseo de ganarse la vida usando el talento que tienen para la música. En un momento de inspiración, ella propone formar un dúo que interprete las canciones de Neil Diamond y él, rápidamente, los bautiza ‘Lightning and Thunder’. En cualquier otra película, el guión se concentraría en el romance y acabaría con el primer “guiso” exitoso que tuvieran en tarima. Afortunadamente, Craig Brewer está interesado en algo más profundo y poético.

Aunque el libreto definitivamente utiliza una estructura convencional, con muchos montajes musicales que trabajan la temporalidad de la producción y le dan un ritmo ágil, los riesgos artísticos que toma la dirección vienen directamente del espíritu creativo de Mike. Como protagonista, Mike no aspira a ser una estrella famosa, lo que él quiere es sentirse como una estrella cada vez que agarra un micrófono para cantar, no importa si es en una fiesta de cumpleaños o en un anfiteatro repleto de gente que admira su talento. Jackman se encarga de que las peculiaridades de su ambición no transformen el personaje en un cliché o una caricatura. La primera sección de la película se nutre de su energía, mientras el éxito de ‘Lightning and Thunder’ les trae sorpresas inesperadas y obstáculos genuinos que ponen a prueba su fortaleza emocional.

Es por esto que la segunda mitad del filme le pertenece a Claire. Su arco dramático es extremadamente simple, una variación del viejo refrán “no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes”. La destreza de Brewer como director y la integridad de Hudson como actriz impiden que el melodrama descarrile la efectividad de la historia. Ver cómo la luz de Claire casi se apaga después de un accidente, le da más fuerza al clímax del filme, cuando ‘Lightning and Thunder’ venden su concierto más grande y surge la oportunidad de poder conocer a Neil Diamond.