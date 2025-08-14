Más explosiva y afilada: así es la secuela de “Nobody”

“Nobody 2″, largometraje de Universal Pictures que llega a los cines de Puerto Rico este jueves, se las ingenia para tomar el credo de que una secuela exitosa debe ser “lo mismo, pero diferente” a otro nivel.

Esto significa que el humor negro del primer filme aquí está mucho más afilado y punzante, la acción mucho más explosiva y violenta y el concepto central es amplificado con un villano más intimidante y un cambio de localización. El encanto del filme reside en que todo esto se logra sin ser superfluo y sin insultar la inteligencia del espectador.

Bob Odenkirk vuelve a entregar una excelente interpretación como Hutch, un hombre que ha tratado de domar su lado salvaje y abandonar su pasado violento con el anonimato doméstico de ser padre y esposo. El guion de esta secuela usa este talento como arma letal tanto para las secuencias de acción como para el subtexto cómico de la trama principal. Mientras más el protagonista insiste en tener experiencias mundanas, más obstáculos extraordinarios tiene que enfrentar.

Al principio de esta película, Hutch ha vuelto a aprender la misma lección. La rutina le mata el espíritu, aunque ahora la rutina sea pagar la deuda como asesino a sueldo para los mafiosos que enfrentó en el primer filme.

El personaje ha vuelto a perder la chispa y esto ha traído más problemas con su hijo mayor (Gage Munroe) y con su esposa (Connie Nielsen). Para romper la monotonía, Hutch se aferra a la fantasía de que si logra recrear la vacación más memorable de su infancia, sus problemas desaparecerán. En esta ocasión es un incidente de violencia que tiene su hijo el que lo lleva a caer en la red de otra entidad criminal, una que es dirigida por una psicópata, interpretada por Sharon Stone.

Sharon Stone es la villana en "Nobody 2." (Universal Pictures via AP) (Suministrada)

Con esta secuela existía la posibilidad de seguir el modelo establecido por la franquicia de John Wick y, con cada película subsiguiente, expandir el mundo y la mitología alrededor de su protagonista. “Nobody 2″ opta por algo menos ambicioso, pero mucho más divertido: la clave reside en la forma en que la dirección de Timo Tjahjanto acentúa un tono que deja claro que la película no se toma nada en serio y, al mismo tiempo, explota al máximo todas las secuencias de acción.