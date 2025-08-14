Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
14 de agosto de 2025
80°nubes dispersas
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Reseña
Evaluación o crítica de un servicio, producto o actividad creativa.

Más explosiva y afilada: así es la secuela de “Nobody”

La película, que estrena este jueves en Puerto Rico, cuenta con la presencia de Sharon Stone en un papel memorable

14 de agosto de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bob Odenkirk en el personaje de Hutch Mansell en "Nobody 2." (Allen Fraser/Universal Pictures via AP) (Allen Fraser)
Juanma Fernández París
Por Juanma Fernández París
Crítico de cine

“Nobody 2″, largometraje de Universal Pictures que llega a los cines de Puerto Rico este jueves, se las ingenia para tomar el credo de que una secuela exitosa debe ser “lo mismo, pero diferente” a otro nivel.

RELACIONADAS

Esto significa que el humor negro del primer filme aquí está mucho más afilado y punzante, la acción mucho más explosiva y violenta y el concepto central es amplificado con un villano más intimidante y un cambio de localización. El encanto del filme reside en que todo esto se logra sin ser superfluo y sin insultar la inteligencia del espectador.

Bob Odenkirk vuelve a entregar una excelente interpretación como Hutch, un hombre que ha tratado de domar su lado salvaje y abandonar su pasado violento con el anonimato doméstico de ser padre y esposo. El guion de esta secuela usa este talento como arma letal tanto para las secuencias de acción como para el subtexto cómico de la trama principal. Mientras más el protagonista insiste en tener experiencias mundanas, más obstáculos extraordinarios tiene que enfrentar.

Al principio de esta película, Hutch ha vuelto a aprender la misma lección. La rutina le mata el espíritu, aunque ahora la rutina sea pagar la deuda como asesino a sueldo para los mafiosos que enfrentó en el primer filme.

El personaje ha vuelto a perder la chispa y esto ha traído más problemas con su hijo mayor (Gage Munroe) y con su esposa (Connie Nielsen). Para romper la monotonía, Hutch se aferra a la fantasía de que si logra recrear la vacación más memorable de su infancia, sus problemas desaparecerán. En esta ocasión es un incidente de violencia que tiene su hijo el que lo lleva a caer en la red de otra entidad criminal, una que es dirigida por una psicópata, interpretada por Sharon Stone.

Sharon Stone es la villana en "Nobody 2." (Universal Pictures via AP)
Sharon Stone es la villana en "Nobody 2." (Universal Pictures via AP) (Suministrada)

Con esta secuela existía la posibilidad de seguir el modelo establecido por la franquicia de John Wick y, con cada película subsiguiente, expandir el mundo y la mitología alrededor de su protagonista. “Nobody 2″ opta por algo menos ambicioso, pero mucho más divertido: la clave reside en la forma en que la dirección de Timo Tjahjanto acentúa un tono que deja claro que la película no se toma nada en serio y, al mismo tiempo, explota al máximo todas las secuencias de acción.

En esta ocasión, uno de los bonos inesperados es la presencia explosiva de Sharon Stone como la villana principal. La participación es limitada, pero la actriz se encarga de tragarse todas sus escenas con el mismo gusto y ambición que la llevó al estrellato en “Basic Instinct”.

Tags
Películas de acciónSharon Stone
ACERCA DEL AUTOR
Juanma Fernández París
Juanma Fernández-París ha sido cinéfilo desde que nació, pero su carrera como cinéfilo profesional se comenzó a concretar cuando completó su bachillerato en Comunicación Pública con énfasis en periodismo y cine....
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 14 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: