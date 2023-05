El fundador de la agrupación Menudo, Edgardo Díaz es presuntamente objetivo de una investigación que realiza el Departamento de Policía de Los Ángeles por unas supuestas acusaciones de agresión sexual a un exintegrante del grupo en la década de 1980, según informa el medio Los Angeles Times.

El medio californiano publicó que la investigación que realiza la policía responde a las denuncias por supuesto abuso sexual, verbal y físico realizadas por el exintegrante de Menudo, Roy Rosselló, quien formó parte de la banda de pop en la década de 1980 y que ha resurgido con el estreno de la serie “Menendez + Menudo: Boys Betrayed” del servicio de Peacock.

“Podemos confirmar que se tomó un informe y que es una investigación en curso”, dijo un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles en un comunicado a The Times.

“Debido a la confidencialidad de la víctima, el departamento no puede proporcionar más información”, señalaron las autoridades.

Las supuestas denuncias de abuso sexual y físico en contra de Díaz no son un tema nuevo para Menudo, ya que varios de los exintegrantes han hablado sobre el particular en las pasadas décadas, entre ellos Rosselló, quien estuvo de 1983 a 1986 en el grupo. Lo que sí se presenta como una novedad es que de prosperar esta investigación de la Policía en Los Ángeles sería la primera de índole criminal que rodea al fenómeno musical y a Díaz.

La serie documental “Menendez + Menudo: Boys Betrayed”, analiza y presenta las supuestas denuncias de abuso dentro de la agrupación y la presunta conexión con José Menéndez, quien era un exejecutivo musical del sello discográfico RCA. Menéndez fue asesinado el 20 de agosto de 1989 por sus dos hijos, Lyle y Erik Menéndez, quienes también le dispararon a su madre, Mary Louise “Kitty” Menéndez, en la mansión de la familia en Beverly Hills. Menudo tenía un contrato con RCA entonces.

Según publicó el medio, en el último episodio de la serie de tres partes, Rosselló relata una visita al Hotel Biltmore en California. Rosselló, quien hace años reside en Brasil, narra que él y otro integrante de Menudo rentaron una segunda habitación para chicas, que tenían la misma edad que ellos.

Rosselló alega en la serie que Díaz abofeteó a otro miembro de la banda -no revela el nombre del Menudo- y luego lo golpeó a él al enterarse de la situación con las chicas. Acto seguido y según Rosselló, Díaz lo llevó a otra habitación del hotel, lo ató a la cama, lo golpeó con una toalla mojada y después lo violó, según alegó.

“Él (Díaz) me dijo: ‘Más vale que esta sea la última vez que te vea con una mujer porque eres mío. No te voy a compartir con nadie’”, aseguró Rosselló en el episodio del documental.

En los últimos minutos de la serie se observa al exMenudo, Rosselló entrando a una estación de la policía de Los Ángeles para presentar un informe policial sobre la presunta agresión. El informe se radicó el 8 de noviembre de 2022.

Dos supuestas violaciones

La otra alegación de Rosselló en el documental es que aparentemente también fue agredido sexualmente por el fenecido disquero José Menéndez cuando tenía 14 años, en New Jersey. De acuerdo a la serie Menéndez, director de la empresa RCA Records, estaba obsesionado con Menudo y tenía el poder para seleccionar a algunos de los miembros de la agrupación juvenil en la década de 1980.

Rosselló alega que el creador de Menudo fue quien lo llevó a la casa de Menéndez y después que supuestamente fue drogado el empresario lo violó.

“Ese es el hombre que me violó”, dice Rosselló en la docuserie, señalando una foto del grupo acompañado por Menéndez. “Ese es el pedófilo”, añade en el episodio.

Los hijos de Menéndez Erik y Lyle fueron en 1996 condenados por el asesinato de sus padres, un crimen que acaparó los titulares en Estados Unidos. La defensa de los hermanos Menéndez, quienes cumplen cadenas perpetuas sin la posibilidad de libertad condicional, esperan poder solicitar un nuevo juicio tras la revelación de que José Enrique abusó sexualmente de otras personas y no solamente de sus hijos.

Se desconoce si la acusación de violación que alega Rosselló contra Menéndez podría ser un nuevo elemento en la reexaminación del caso de los hermanos Menéndez. Tampoco está claro si Rosselló denunciaría más presuntos casos de abuso y agresión en otras jurisdicciones.

“Es posible que Roy haya presentado cargos penales en Los Ángeles hasta ahora, pero dice que fue agredido sexualmente en varias ciudades de los Estados Unidos y alrededor del mundo”, dijo el periodista Robert Rand a The Times. Rand y Nery Ynclan son dos periodistas mencionados en la docuserie que han entrevistados a exintegrantes de Menudo para conocer su historia.

“Roy tenía la misión de ser escuchado, y tener una investigación abierta después de todos estos años lo ha llenado de orgullo y, por primera vez, esperanza de que no sea demasiado tarde para encontrar la justicia que tanto busca”, sostuvo Ynclan a The Times.

Desde el 2014, Rosselló ha insistido en las denuncias de abuso sexual contra Díaz. Ese año mientras participaba en un “reality show” fue arrestado por el atraso en el pago de la pensión alimenticia a un hijo.

“Por determinación judicial, Roy abandonó la sede de “La Hacienda” en la mañana de este jueves”, informó a través de un comunicado en aquella ocasión la red de televisión Record al explicar la inesperada salida del ex Menundo.

En el mismo espacio televisivo, expuso: “quiero perdonar al creador de Menudo (Edgardo Díaz) por la explotación y por los abusos. Estoy en contra de la pedofilia”. Sus declaraciones dejaron entrever que recibió abusos por parte del fundador de la agrupación.

La reacción de Díaz no se hizo esperar. “Mi trayectoria profesional y carácter como individuo están en récord. Llevo muchos años trabajando en proyectos con familias que me han brindado su confianza por la seriedad de mis ejecutorias. No voy a utilizar lo que me resta de vida defendiéndome y respondiendo alegaciones. La vida es una sola y yo vivo en paz”, expresó en el 2014 a través de comunicación escrita.

Las acusaciones de abuso en el grupo Menudo se destaparon desde la década de 1990.

Bolívar Arellano, un fotógrafo independiente que trabajó con Menudo, alegó en un programa de entrevistas puertorriqueño en 1991 que varios miembros de la banda habían recibido alcohol, drogas y abusos sexuales, según las docuseries.

Más tarde ese año, el exintegrante de Menudo Ralphy Rodríguez apareció en el programa de Univision “El show de Cristina” y dijo que había sido testigo de los supuestos abusos por parte de Díaz a varios miembros del grupo, todos menores de edad y autorizados por sus padres para formar parte de la agrupación más famosa de esa época. Díaz, que estaba presente en el programa negó las acusaciones de Rodríguez. Este momento es mostrado en el documental “Menudo: Forever Young” que HBO Max estrenó el año pasado.

Díaz no participó en la docuserie de Peacock. The Times ni ningún otro medio de comunicación ha podido contactar al fundador de Menudo. Los Angeles Times trató de contactar a Ricky Meléndez, primo de Edgardo Díaz y exMenudo, quien en el pasado ha fungido como representante legal de Díaz, pero tampoco pudieron conversar con él.

La última aparición pública del creador de Menudo en 1977 fue en el velorio del cantante y exmiembro del grupo Ray Reyes. Ray falleció el 30 de abril de 2021 de un infarto masivo a los 51 años, en Toa Baja.

Edgardo Díaz en foto tomada cuando acudió al velorio de Ray Reyes. (David Villafane/Staff)

Díaz tampoco se ha expresado sobre los múltiples proyectos de cine y series realizados en los últimos años sobre Menudo, aunque estuvo involucrado en la serie “Súbete a mi moto” realizada en México en el 2020.