Ramcelis De Jesús entra al cine dominicano por la puerta grande

Con mucha frecuencia, tanto en producciones locales como internacionales, el público tiene la oportunidad de apreciar de primera persona el debut en televisión o cine de un novel actor. Sin embargo, es muy raro presenciar el primer trabajo de alguien que podría marcar una época. Ese es el caso de la actriz dominicana Ramcelis De Jesús, quien hace su debut en el cine protagonizando la producción “Medias hermanas”, una comedia de enredos dirigida por Yoel Morales.

Esta producción, que estrenará en las salas de Puerto Rico el 1 de enero de 2026, cuenta además con las actuaciones de Nashla Bogaert, Irving Alberti, Denisse Michelle Tejada “La Perversa”, así como Frank Perozo. Este último es uno de los actores más reconocidos en la actualidad en la República Dominicana, además de ser uno de los directores con más cartel en el cine caribeño.

En opinión de Perozo, la llegada de la energética De Jesús a la industria del cine dominicano ha sido una gran ganancia para los cineastas. “Ramcelis es un talento nuevo que ha sido un gran descubrimiento para el cine dominicano. Tener a una actriz que tiene un dominio para la parte dramática y la comedia, además de que tiene una disciplina y una energía impresionante, es algo positivo para todos”, explicó el dominicano en entrevista con El Nuevo Día, quien dirigió a De Jesús en la serie “Líos de familia” en 2022. “Entiendo que el cine dominicano y nosotros, como cineastas, acabamos de ganar a una gran actriz dominicana que va a dar mucho de qué hablar en los próximos años, porque el nivel de honestidad que tiene frente a la cámara es el mismo que tiene como persona”.

PUBLICIDAD

Nacida y criada en Santo Domingo, De Jesús se graduó de Mercadeo en la universidad. Sin embargo, su participación esporádica en el programa juvenil “Duckape”, que se transmite en YouTube, donde destacó por su personalidad jocosa, la catapultó en las redes sociales y luego a la radio en “El mismo golpe”, con el reconocido comunicador Jochy Santos. Su ascenso continuó en la televisión con apariciones en “Qué chévere es saber” de Irving Alberti, hasta que en 2022 debutó en la actuación con la serie “Líos de Familia”, dirigida por Perozo. Tras un exitoso paso por el programa de temporada “Chévere Nights” (versión Live) junto a Milagros Germán, la actriz cumplió su máximo sueño al protagonizar “Medias hermanas”.

Las actrices principales de "Medias hermanas", son Ramcelis De Jesús, a la izquierda, y Nashla Bogaert, a la derecha. (Suministrada)

El personaje de Yoli, al que interpreta la actriz de 27 años, fue uno que le llamó la atención inmediatamente al tener una personalidad muy parecida a la suya en la vida real. “Me gustó mucho al leer el guion que el personaje se parecía mucho a mí. Para qué te voy a decir que no, sí, sí”, explicó la dominicana, mientras reía. “Eso fue algo que me dio conformidad y siento que un gran éxito del personaje es que, al parecerse tanto a mí, pude agregarle de mi esencia, de mi jerga, de mi forma de comportarme, y siento que eso hizo que el personaje fuera tan cercano”.

“Medias hermanas”

La película, que estrenó el pasado 4 de diciembre de 2025 en la República Dominicana, cuenta la historia de dos mujeres muy diferentes que, tras la muerte de su padre, descubren que son medias hermanas y deben vivir juntas para resolver la herencia. En medio de sus diferencias, surgen situaciones divertidas, tensas y emotivas que les enseñan que la familia no siempre se elige, pero sí se puede aprender a querer.

PUBLICIDAD

En "Medias hermanas", el actor Frank Perozo, a la derecha, interpreta a un hombre carismático, seguro de sí mismo y con una presencia que no pasa desapercibida. (Suministrada)

“Esta es una comedia de enredos muy divertida, pero lo más que me gusta, es que hace tiempo que no se hace en la República Dominicana una comedia donde las protagonistas son dos mujeres, en un tema que no tiene que ver con algo romántico”, destacó Dé Jesús, quien se dio a conocer en las redes sociales como “La More”. “Es lindo y bonito que en el país le estén dando la oportunidad a mujeres que puedan protagonizar películas, pero que también de alguna manera se puedan crear propuestas nuevas y diferentes”.

En opinión de Perozo, quien ha actuado y dirigido películas como “Qué León”, “Colao” y “El heredero”, esta nueva película es sumamente entretenida y divertida, que sorprende al público por sus giros inesperados. “Primero que todo, el público se va a identificar con, por lo menos, uno de los personajes en la historia. Además, es una película muy orgánica, ya que es una ventana a la realidad que se cuenta de una forma muy divertida”, añadió el artista que nació en Puerto Rico, pero se mudó a temprana edad con su familia a la zona de Río San Juan, al norte de la República Dominicana. ”Además, el público se va a encontrar con una montaña rusa de situaciones que no son esperadas. Es una película muy ocurrente, que piensas que te va a contar algo por aquí y se va por un camino completamente diferente, por lo que sorprende escena tras escena”.

"Medias hermanas" fue rodada en hermosos escenarios de la República Dominicana. (Suministrada)

En el caso de este experimentado actor de 48 años, tiene un papel secundario dentro de la trama que sirve como un enlace entre los personajes principales, añadiéndole momentos muy graciosos a la trama. “El personaje de Manuel viene siendo la carga romántica y cómica dentro de la película, porque gracias al maestro y director Yoel Morales, que hizo un trabajo impresionante, nos dio todos los elementos para nosotros poder ‘jugar’ en esta película”, destacó Perozo quien formó parte del elenco de la primera película de acción dominicana, “A tiro limpio”. “Este personaje también se parece muchísimo a mí, ya que evita el conflicto, es medio ‘hippie’, le gusta el mar, le gusta trabajar la madera, la artesanía y el arte. Son detalles que no muchos conocen de mí”.

PUBLICIDAD