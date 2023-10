No es particularmente sorprendente que “The Exorcist Believer”, producción de Blumhouse Films que está siendo distribuida por Universal Pictures en cines esta semana, sobrepase las expectativas que se puedan tener de una secuela de “The Exorcist”. Ninguna de las secuelas o precuelas que han estrenado después de la adaptación de la novela de William Peter Blatty se acercan a la obra maestra dirigida por William Friedkin. De hecho, la mayoría de ellas, en particular “Exorcist The Heretic”, son bastante desastrosas. Así que 50 años más tarde, el triunfo más básico y accesible de la secuela de David Gordon Green (Halloween 2018) es no ser un desastre.