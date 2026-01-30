Revelan las primeras imágenes de los personajes de “The Beatles” en pantalla

La saga de cuatro películas de “The Beatles” dirigida por Sam Mendes reveló este viernes las primeras imágenes de los actores Paul Mescal, Barry Keoghan, Joseph Quinn y Harris Dickinson caracterizados como los cuatro miembros de la banda de Liverpool.

Mescal (“Hamnet”) dará vida a Paul McCartney, Keoghan (“Saltburn”) a Ringo Starr; Quinn (“Stranger Things”) se pondrá en la piel de George Harrison y Dickinson (“Babygirl”) encarnará a John Lennon en un “evento cinematográfico” que llegará a los cines en abril de 2028.

La página oficial de “The Beatles”, y en sus redes sociales, publicó este viernes cuatro fotografías, una por cada actor, y acompañadas de la canción “Come Together”.

Mescal aparece con el característico corte de pelo “mop-top” popularizado por la banda, vestido con una camisa, corbata y un chaleco clásico con un fondo que recuerda al famoso bar “The Cavern” de Liverpool.

Keoghan porta una camisa azul marino de lunares, una corbata estampada, unos auriculares al cuello y aparece junto a un micrófono en un estudio de grabación; al igual que Dickinson, como John Lennon, retratado con sus icónicas gafas redondas y tocando la guitarra mientras canta.

Por último, Quinn, como Harrison, está fotografiado mirando al frente, con semblante serio, mientras empuña la guitarra.

4,000 postales repartidas por el mundo

Las productoras encargadas de la película, Sony Pictures y Neal Street Productions, lanzaron, además de las imágenes de los actores caracterizados, una campaña con un total de 4,000 postales escondidas en lugares relacionados con “The Beatles repartidos en ciudades como Liverpool, Hamburgo, Nueva York o Tokio.

“Desde las tiendas de discos de Shibuya hasta Reeperbahn, desde la puerta del Cavern (y los pasillos de LIPA) hasta las calles alrededor de Central Park, las postales se colocaron en el tipo de lugares a los que los fans gravitan naturalmente: tiendas de música, rincones emblemáticos y los lugares que dieron forma a la historia, cercanos y lejanos”, indica la página web de “The Beatles”.

De las 4,000 postales escondidas, 200 están firmadas personalmente por Mescal, Keoghan, Dickinson y Quinn.

En las imágenes compartidas puede verse que cuatro de las postales firmadas estaban sobre el cartel de “Penny Lane” en Liverpool, o que una autografiada por Dickinson estaba en la casa natal de John Lennon, también en la misma ciudad.

“Cuando llegó el momento de compartir un primer vistazo a los actores asumiendo estos roles (...) queríamos que se sintiera como algo que se pudiera descubrir. Por eso empieza con postales. Algo físico. Algo que se puede conservar”, continúa el comunicado.