¿Cómo es posible que un filme tan divertido, entretenido y bien hecho como “The Wrecking Crew” no haya estrenado en cines? Si una producción con alto presupuesto, una propuesta audiovisual ágil y moderna, excelentemente ejecutada por el talentoso cineasta boricua Ángel Manuel Soto (“Blue Beetle”, “Charm City Kings”), y el junte carismático de Jason Momoa y Dave Bautista no pudo tener su momento en la pantalla grande, la industria de cine genuinamente está en crisis. La película hace su debut esta semana en Prime Video, pero claramente está diseñada para evocar lo mejor del entretenimiento escapista de los ochenta y los noventa.