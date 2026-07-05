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Antuane se corona ganador de la cuarta temporada de “Revelación Moda”

Durante la gran final, los tres finalistas presentaron sus últimas piezas y demostraron el nivel de excelencia alcanzado

5 de julio de 2026 - 9:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Antuane obtuvo el primer lugar. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Luego de una intensa temporada llena de creatividad, talento y grandes desafíos, Antuane se convirtió esta noche en el ganador de la cuarta temporada de “Revelación Moda”, al conquistar al jurado con su último reto, el cual consistía en la creación de 4 diseños: uno de tema libre, otro inspirado en el ADN de diseñador Gustavo Arango, otro inspirado en el vestido de la noche que Denise Quiñones se coronó en Miss Universe y otro vestido que recreara un “look” inspirado en la cantante Celia Cruz. Un reto de gra dificultades que tenía que incluir una coherencia de colección.

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Durante la gran final, los tres finalistas presentaron sus últimas piezas y demostraron el nivel de excelencia alcanzado durante la temporada. Tras la deliberación del jurado compuesto por el diseñador Eddie Guerrero, la stylist Claudia Madrid y el periodista Julio Núñez la final, Antuane obtuvo el primer lugar, mientras que Steven Picón y Jennifer Crespo fueron reconocidos como primer y segundo finalista, respectivamente.

A lo largo de la competencia, que consistió de 13 episodios, los participantes enfrentaron diversos retos que pusieron a prueba su creatividad, técnica, capacidad de innovación y visión dentro del mundo de la moda. Semana tras semana, el programa brindó una plataforma para impulsar el talento de diseñadores emergentes y acercar al público al proceso creativo detrás de cada colección.

Con esta cuarta temporada, “Revelación Moda” reafirma su compromiso de descubrir y promover el talento local, así como ofrecer una vitrina para la próxima generación de diseñadores puertorriqueños y fortalecer la industria de la moda en Puerto Rico.

Además, la producción confirmó la quinta próxima temporada. Las personas interesadas en formar parte de la competencia podrán inscribirse a través de Revelacionmoda@gmail.com.

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Revelación ModaModa
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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