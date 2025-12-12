Opinión
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bárbara Figueroa resalta la “ética” de sus compañeros ante rumores de cancelación de “Cuarto poder”

“El récord es claro”, subrayó la periodista del programa de Wapa Televisión

12 de diciembre de 2025 - 9:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jay Fonseca, Liz Arelis Cruz Maisonave, Bárbara Figueroa y Cynthia López Cabán de "Cuarto poder". (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Bajo la batuta del analista político y periodista Jay Fonseca, “Cuarto poder” de Wapa Televisión se ha convertido en un referente del análisis noticioso en Puerto Rico. El programa ofrece una plataforma para el debate riguroso y la exposición de irregularidades gubernamentales.

En medio de rumores sobre la cancelación del espacio transmitido todos los martes a las 10:00 p.m. por el Canal 4, la periodista Bárbara Figueroa acudió a sus redes sociales para resaltar las cualidades de sus compañeros.

“Periodistas con más de 20 años de experiencia. Y lo más importante: con ética y verticalidad. El récord es claro”, expresó Figueroa.

El programa “Cuarto poder” se estrenó hace cuatro años, en septiembre de 2021. Esta tarde, de igual manera, Fonseca aseguró que permanecerá trabajando en la estación.

Tengo que decirles que tengo noticias pronto, pero ahora no es el momento. Tengo noticias con ustedes y pronto las estaré compartiendo. No les voy a mentir, les voy a decir la verdad. Para todos los que han preguntado por las redes sociales por el rumor que está corriendo, tengo noticias para ustedes pronto”, dijo.

Los rumores de la cancelación de “Cuarto poder” comenzaron a circular mediante una publicación de “La Comay” en las redes sociales, en la que aseguró que “el programa de Jay Fonseca que transmite Wapa TV” había llegado a su fin, aunque, no incluyó ninguna fuente oficial o extraoficial como el origen de esta información.

Este diario solicitó información a Yennifer Álvarez, productora y socia de Fonseca, quien dijo no tener conocimiento. Del mismo modo, ningún portavoz del canal estuvo disponible para comentarios oficiales.

Jay Fonseca inició su carrera televisiva en Telemundo.Su primera participación fue en el programa "Día a día", con el segmento "La furia de Jay".El abogado se ha expresado públicamente sobre su lucha contra la obesidad.
1 / 17 | Jay Fonseca y su fogoso paso por la televisión. Jay Fonseca inició su carrera televisiva en Telemundo. - Archivo
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
