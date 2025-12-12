Bárbara Figueroa resalta la “ética” de sus compañeros ante rumores de cancelación de “Cuarto poder”

Bajo la batuta del analista político y periodista Jay Fonseca, “Cuarto poder” de Wapa Televisión se ha convertido en un referente del análisis noticioso en Puerto Rico. El programa ofrece una plataforma para el debate riguroso y la exposición de irregularidades gubernamentales.

En medio de rumores sobre la cancelación del espacio transmitido todos los martes a las 10:00 p.m. por el Canal 4, la periodista Bárbara Figueroa acudió a sus redes sociales para resaltar las cualidades de sus compañeros.

“Periodistas con más de 20 años de experiencia. Y lo más importante: con ética y verticalidad. El récord es claro”, expresó Figueroa.

El programa “Cuarto poder” se estrenó hace cuatro años, en septiembre de 2021. Esta tarde, de igual manera, Fonseca aseguró que permanecerá trabajando en la estación.

“Tengo que decirles que tengo noticias pronto, pero ahora no es el momento. Tengo noticias con ustedes y pronto las estaré compartiendo. No les voy a mentir, les voy a decir la verdad. Para todos los que han preguntado por las redes sociales por el rumor que está corriendo, tengo noticias para ustedes pronto”, dijo.

Los rumores de la cancelación de “Cuarto poder” comenzaron a circular mediante una publicación de “La Comay” en las redes sociales, en la que aseguró que “el programa de Jay Fonseca que transmite Wapa TV” había llegado a su fin, aunque, no incluyó ninguna fuente oficial o extraoficial como el origen de esta información.

Este diario solicitó información a Yennifer Álvarez, productora y socia de Fonseca, quien dijo no tener conocimiento. Del mismo modo, ningún portavoz del canal estuvo disponible para comentarios oficiales.