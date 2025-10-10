Caminante se “roba el show” en nuevo programa de TeleOnce

Si algo distingue a los boricuas es su espíritu aventurero, siempre dispuestos a darlo todo en cualquier circunstancia. Así quedó evidenciado hoy, viernes, durante la transmisión del nuevo programa de TeleOnce, “En familia”.

El momento fue protagonizado por un ciudadano que se se encontraba ejercitándose por el área de Paseo Caribe, donde ubican los estudios de “En la mañana” y “En familia”. El caballero, curioso de cómo se produce televisión en vivo, se asomó por los cristales para tener mejor visibilidad.

Fue entonces cuando la producción decidió incluirlo en uno de los segmentos. En las redes sociales de “En familia” publicaron un resumen visual de su participación que terminó con un buen baile.

“En familia” llegó a la pantalla el pasado lunes, 29 de septiembre y se transmite de lunes a viernes a las 11:30 a.m. con una oferta que combina entretenimiento, actualidad y servicio comunitario.

