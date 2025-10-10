Opinión
10 de octubre de 2025
Televisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Caminante se “roba el show” en nuevo programa de TeleOnce

La producción de “En familia” decidió incluirlo en uno de los segmentos

10 de octubre de 2025 - 3:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La conducción de "En familia" está a cargo del locutor y animador Yan Ruiz, la modelo y presentadora Laihany Pontón y la reportera y presentadora Brenda Rivera. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

Si algo distingue a los boricuas es su espíritu aventurero, siempre dispuestos a darlo todo en cualquier circunstancia. Así quedó evidenciado hoy, viernes, durante la transmisión del nuevo programa de TeleOnce, “En familia”.

RELACIONADAS

El momento fue protagonizado por un ciudadano que se se encontraba ejercitándose por el área de Paseo Caribe, donde ubican los estudios de “En la mañana” y “En familia”. El caballero, curioso de cómo se produce televisión en vivo, se asomó por los cristales para tener mejor visibilidad.

Fue entonces cuando la producción decidió incluirlo en uno de los segmentos. En las redes sociales de “En familia” publicaron un resumen visual de su participación que terminó con un buen baile.

“En familia” llegó a la pantalla el pasado lunes, 29 de septiembre y se transmite de lunes a viernes a las 11:30 a.m. con una oferta que combina entretenimiento, actualidad y servicio comunitario.

La conducción del matutino está a cargo del experimentado locutor y animador Yan Ruiz, la modelo y presentadora Laihany Pontón y la reportera y presentadora Brenda Rivera.

Tags
TeleOncetelevisiónPaseo Caribe
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
