TeleOnce a Wapa: “Si no puedes con ellos... róbatelos”

Guerra declarada en la televisión puertorriqueña. Así despertó Puerto Rico en la mañana de hoy, martes, ante un mensaje publicitario de TeleOnce, en el que acusa a Wapa Televisión de robarse sus talentos.

El anuncio publicitario difundido en los medios de comunicación, incluyendo El Nuevo Día, y en las redes sociales señala el éxodo de reporteros contratados originalmente por TeleOnce que dieron el salto en los últimos meses a Wapa Televisión con nombres y apellidos, en busca de nuevas oportunidades laborales en el Departamento de Noticias.

El mensaje publicitario escrito de forma directa a la gerencia de Wapa Televisión expresa lo siguiente: “Si no puedes con ellos... róbatelos”.

“Gracias Wapa por reconocer la fuerza y el dominio de TeleOnce, y mucha suerte a nuestros talentos: Luisa Benítez, Jamiebeth González Kelvin Meléndez, Adriana Rosas, Yarimar Marrrero, Isaac Rosado y Elsa Velázquez. Talentos que orgullosamente reclutamos y formamos", lee el anuncio que culmina con el eslogan del canal 11.

Anuncio de TeleOnce. (Suministrada)

Los reporteros mencionados en el anuncio trabajaron en las diferentes ediciones de noticias de TeleOnce, pero ante una nueva oferta laboral en Wapa TV presentaron su renuncia al canal para unirse al equipo de reporteros de “NotiCentro" y “Noticentro al amanecer”.

La reportera que más reciente hizo el cambio laboral fue Elsa Velázquez. La semana pasada se dio a conocer su salida de “Las Noticias” de TeleOnce tras cuatro años laborando en el canal. Velázquez es nueva integrante del equipo de reporteros de “NotiCentro” de Wapa Televisión.