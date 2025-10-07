Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
7 de octubre de 2025
85°aguaceros
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

TeleOnce a Wapa: “Si no puedes con ellos... róbatelos”

Un anuncio publicitario señala a los siete periodistas que dejaron el canal 11

7 de octubre de 2025 - 8:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Elsa Velázquez, Kelvin Meléndez y Luisa Benítez comenzaron en TeleOnce, pero ahora laboran en las ediciones de noticias de Wapa Televisión. (Archivo)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Guerra declarada en la televisión puertorriqueña. Así despertó Puerto Rico en la mañana de hoy, martes, ante un mensaje publicitario de TeleOnce, en el que acusa a Wapa Televisión de robarse sus talentos.

RELACIONADAS

El anuncio publicitario difundido en los medios de comunicación, incluyendo El Nuevo Día, y en las redes sociales señala el éxodo de reporteros contratados originalmente por TeleOnce que dieron el salto en los últimos meses a Wapa Televisión con nombres y apellidos, en busca de nuevas oportunidades laborales en el Departamento de Noticias.

El mensaje publicitario escrito de forma directa a la gerencia de Wapa Televisión expresa lo siguiente: “Si no puedes con ellos... róbatelos”.

Gracias Wapa por reconocer la fuerza y el dominio de TeleOnce, y mucha suerte a nuestros talentos: Luisa Benítez, Jamiebeth González Kelvin Meléndez, Adriana Rosas, Yarimar Marrrero, Isaac Rosado y Elsa Velázquez. Talentos que orgullosamente reclutamos y formamos", lee el anuncio que culmina con el eslogan del canal 11.

Anuncio de TeleOnce.
Anuncio de TeleOnce. (Suministrada)

Los reporteros mencionados en el anuncio trabajaron en las diferentes ediciones de noticias de TeleOnce, pero ante una nueva oferta laboral en Wapa TV presentaron su renuncia al canal para unirse al equipo de reporteros de “NotiCentro" y “Noticentro al amanecer”.

La reportera que más reciente hizo el cambio laboral fue Elsa Velázquez. La semana pasada se dio a conocer su salida de “Las Noticias” de TeleOnce tras cuatro años laborando en el canal. Velázquez es nueva integrante del equipo de reporteros de “NotiCentro” de Wapa Televisión.

Hasta el momento, Wapa no ha respondido el anuncio en sus redes sociales. El Nuevo Día también contactó a ambos medios para solicitar reacciones.

Tags
TeleOnceWapa TVWapa Media
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 7 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: