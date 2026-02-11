Opinión
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Cuántas personas vieron a Bad Bunny en el Super Bowl? Revelan la cifra

El pico de audiencia ocurrió durante el segundo cuarto

11 de febrero de 2026 - 8:24 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny actúa durante el descanso del partido de fútbol americano de la Super Bowl 60 de la NFL entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, el domingo 8 de febrero de 2026, en Santa Clara, California (AP Photo/Julio Cortez) (Julio Cortez)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington- El Super Bowl LX disputado este pasado domingo y ganado por los Seattle Seahawks reunió frente a los televisores un promedio de 124.9 millones de espectadores en Estados Unidos, una ligera caída respecto a 2025.

RELACIONADAS

Pese a la caída en audiencia, el Super Bowl LX fue el segundo más visto de la historia en Estados Unidos, detrás del récord absoluto de 127.7 millones de espectadores registrado en la edición anterior, de acuerdo a datos de este martes del medidor Nielsen.

Los Seahawks se impusieron 29-13 a los New England Patriots y conquistaron el segundo Super Bowl de su historia.

Bad Bunny salta al campo para cantar durante el medio tiempo del Super Bowl 60 de la NFL entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, el domingo 8 de febrero de 2026, en Santa Clara, California. (Foto AP/Godofredo A. Vásquez)Bad Bunny salta al campo para cantar durante el medio tiempo del Super Bowl 60 de la NFL entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, el domingo 8 de febrero de 2026, en Santa Clara, California. (Foto AP/Godofredo A. Vásquez)Bad Bunny se presenta durante el medio tiempo del Super Bowl 60 de la NFL entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, el domingo 8 de febrero de 2026, en Santa Clara, California.
1 / 35 | FOTOS: ¡Brutal! Así fue la presentación de Bad Bunny en el Halftime Show del Super Bowl. Bad Bunny salta al campo para cantar durante el medio tiempo del Super Bowl 60 de la NFL entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, el domingo 8 de febrero de 2026, en Santa Clara, California. (Foto AP/Godofredo A. Vásquez) - Godofredo A. Vásquez

El pico de audiencia ocurrió durante el segundo cuarto con 137.8 millones de espectadores a través de las cadenas de NBC, lo que sí representó un récord absoluto. También fue de récord la retransmisión en español de Telemundo, con un promedio de 3.3 millones de espectadores.

El espectáculo del medio tiempo protagonizado por Bad Bunny, tuvo un promedio de 128.2 millones de espectadores, también por debajo del récord histórico que Kendrick Lamar estableció el año pasado con 133.5 millones de audiencia.

En video: los mensajes escondidos del show de Bad Bunny en el Super Bowl

En video: los mensajes escondidos del show de Bad Bunny en el Super Bowl

Mira los poderosos momentos que Benito presentó al mundo en su extraordinario espectáculo.

Bad BunnySuper BowlLady Gagatelevisión
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
