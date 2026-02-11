¿Cuántas personas vieron a Bad Bunny en el Super Bowl? Revelan la cifra

1 / 35 FOTOS: ¡Brutal! Así fue la presentación de Bad Bunny en el Halftime Show del Super Bowl

Bad Bunny salta al campo para cantar durante el medio tiempo del Super Bowl 60 de la NFL entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, el domingo 8 de febrero de 2026, en Santa Clara, California. (Foto AP/Godofredo A. Vásquez)

Godofredo A. Vásquez