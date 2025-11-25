Opinión
25 de noviembre de 2025
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
“Da vida: la ñapa” supera los $2 millones en recaudos para el Hospital Oncológico

La cifra fue revelada esta tarde durante la transmisión de “Día a día” de Telemundo

25 de noviembre de 2025 - 3:26 PM

Raymond Arrieta lideró la caminata "Da vida" durante 16 años. (Pablo Martínez Rodríguez)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Una semana después de haber concluido la caminata “Da vida: la ñapa” a beneficio del Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez, el presentador y comediante Raymond Arrieta volvió a experimentar nervios y ansiedad. Esta vez, se trató por la revelación de la cifra del dinero recaudado.

“Amigos de Telemundo Puerto Rico, pendientes porque dentro de poco vamos a dar la cifra, por dónde vamos, de la caminata ‘Da vida: la ñapa’, todo para el Hospital Oncológico, estamos muy emocionados, estamos ansiosos”, comenzó el filántropo mediante las redes sociales.

Arrieta, de igual forma, comunicó que, al igual que la audiencia, desconocía el dato. Asimismo, motivó a todos a continuar con sus aportaciones para la institución.

Minutos más tarde, reunido con el resto de sus compañeros, el intérprete de “Plinia” se enteró del logro de la iniciativa. Cabe mencionar que la producción todavía se mantiene en el proceso de conteo.

“La cifra total hasta este momento es de $2,043,600.54”, comunicó la presentadora Dagmar Rivera. Mientras tanto, Gil Marie López, El JD, Milly Méndez y la chef Noelián Ortiz celebraron la noticia.

La ruta final de la caminata comenzó el jueves, 13 de noviembre. El también presentador caminó de Patillas hasta Cataño.

Este año, la iniciativa se dividió en tres rutas, 15 días de recorrido a lo largo de tres meses y 140 millas en total.

En conferencia de prensa el pasado mes de julio Arrieta dio a conocer que con “La ñapa” pretendía llegar a la meta de $20 millones en total, ya que en los pasados 16 años se han recaudado $17.7 millones.

Con la cifra revelada esta tarde, el comediante logró la meta establecida.

El primer día de la caminata "Da vida: la ñapa" recorrió el trayecto de Guaynabo a Bayamón. Raymond Arrieta comenzó el trayecto desde el Coliseo Mario Quijote Morales en Guaynabo. En su segundo día la caminata saldrá desde la urbanización Las Colinas en Toa Baja para llegar a Vega Alta.
1 / 10 | Así arrancó la caminata que dará la vuelta a Puerto Rico “Da vida: la ñapa” de Raymond Arrieta. El primer día de la caminata "Da vida: la ñapa" recorrió el trayecto de Guaynabo a Bayamón. - Pablo Martínez Rodríguez
¿Quiénes somos?

