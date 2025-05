Definida la final de “Super Chef Celebrities”

“No me puedo disfrutar este momento, como quiero porque a la vez que estoy disfrutando y contenta porque estoy pasando a la final, se nos va Marena. Marena lo dio todo, siempre fue buena compañera, nos hizo reír, aprendimos un montón, no nos dejó caer nunca cuando nos quitábamos el ánimo nosotros mismo con palabras feas. Así que te amamos, te queremos. Nos vemos prontito, que esto no se queda aquí”, dijo Natasha Isel al reaccionar a su victoria en la noche del viernes.