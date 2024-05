Exintegrante de “Raymond y sus amigos” reaparece en TeleOnce

“Hola, muy buenos días, hoy estoy... Bueno, debo confesar que estoy un poquito nerviosa. Voy a hacer algo que hace tiempito no hago, así que si quieren ver tienen que estar pendientes a mis ‘stories’”, dijo la comunicadora.

“‘Surprise!’ Un poquito de mi mañana de hoy, para todos los que me extrañan en la televisión. Gracias al gran equipo de ‘En la mañana’ por invitarme a compartir un ratito en su segmento, #EntreEllas. Les confieso que estaba súper nerviosa, ya son casi tres años que no participo en medios. Me sentía como si fuese la primera vez. ¡Jajaja! Así que aquí estoy, superando miedos e inseguridades para volver a disfrutar de una de mis pasiones”, agregó en un escrito.