Franco Micheo va directo al fogón en “Super Chef Celebrities All Star”: “Perdí la cordura”

Más allá del sazón o las técnicas culinarias, controlar las emociones y mantener una buena actitud al momento de cocinar es un ingrediente indispensable en la cocina de “Super Chef Celebrities All Star”. Quizás, a partir de este lunes, los participantes lo tengan apuntado en su recetario para evitar ir directo a la “Noche del Fogón”.

Las celebridades que conforman el Grupo B se enfrentaron nuevamente en el calentón de los fogones con una deliciosa receta creada por los jueces del Olimpo: los chefs Enrique Piñeiro, Giovanna Huyke y Héctor Rosa.

Conoce lo que prepararon en el “reality show” de Wapa Televisión: Ensalada Cobb con pollo y ranch casero; Mac & Cheese con pulled pork; onion rings en beer batter con honey mustard de mangó; y brownies fudgy.

En medio del estrés por el tiempo y el nivel de dificultad que aumenta a medida que avanza la competencia, perder la paciencia es algo que puede suceder. Esto fue lo que ocurrió con la pareja conformada por Franco Micheo y Luis Morales “Bebesauro”.

“Esto (el procesador de alimentos) nos lo dieron desmontao”, expresó visiblemente molesto Micheo, quien lanzó en varias ocasiones algunos instrumentos de cocina contra su estación. “De repente perdí la cordura, pero me disculpo. Mala mía”.

Al momento de la degustación, el chef Rosa le dijo lo siguiente: “Voy a aceptar la disculpa, pero yo quiero que jamás eso vuelva a pasar en esta cocina. Ni de tu parte, ni de nadie. Esos son niñerías y son cosas que no se pueden aceptar”.

“Me siento bien decepcionado conmigo… Es la primera vez que me aceptan unas disculpas que no tuve la oportunidad de dar”, añadió Micheo.

Debido a la actitud del creador de contenido, los jueces decidieron enviarlos directamente al Fogón, por lo que ambos estarán en peligro de ser eliminados.

¿Quiénes lograron salvarse?

· Luisito Vigoreaux, Freddo Vega, Juliana Rivera y Jorge Luis Ramos.

¿Quiénes pasaron a la Vara?

· Yaiza Figueroa, Melina León y Carla Cortijo.

“Super Chef Celebrities All Star” se transmite de lunes a viernes a partir de las 7:00 p.m. por Wapa Televisión y Wapa+.