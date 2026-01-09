Jimena Gállego asegura que “LCDLF6″ “viene más grande que nunca”
Esta tarde, la cadena de televisión hispana, Telemundo, confirmó a la mexicana como conductora del “reality show” junto a Javier Poza
9 de enero de 2026 - 8:10 PM
Sin lugar a dudas, uno de los estrenos más esperados del año en la televisión hispana es “La casa de los famosos 6”, el popular “reality show” de Telemundo cuya edición más reciente tuvo como ganador al dominicano Carlos “Caramelo” Cruz.
En esa línea, la cadena de habla hispana compartió hoy, miércoles, una noticia relacionada con el programa de convivencia que sigue el día a día de un dinámico y polémico grupo de celebridades.
Si bien en los últimos años la producción ha cambiado de conductor –la cuarta temporada la condujo Nacho Lozano, mientras que la quinta fue presentada por Javier Poza–, la nueva edición volverá a tener a Jimena Gállego y a Poza como conductores.
“Jimena Gállego y Javier Poza regresan como conductores de este fenómeno cultural, la franquicia más exitosa de la televisión hispana, reconocida por su poderoso formato multiplataforma para los fanáticos de todas las edades”, anunció Telemundo.
A través de las redes sociales, los anfitriones dieron un breve adelanto de cómo estará la competencia. “En esta temporada van a haber muchísimas sorpresas, créanme viene más grande que nunca, y se van a divertir”, aseguró Gállego.
Poza, por su parte, comentó que cuenta los días para regresar a la pantalla.
