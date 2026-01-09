Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jimena Gállego asegura que “LCDLF6″ “viene más grande que nunca”

Esta tarde, la cadena de televisión hispana, Telemundo, confirmó a la mexicana como conductora del “reality show” junto a Javier Poza

9 de enero de 2026 - 8:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jimena Gállego y Javier Poza revalidan como presentadores de "LCDLF". (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Sin lugar a dudas, uno de los estrenos más esperados del año en la televisión hispana es “La casa de los famosos 6”, el popular “reality show” de Telemundo cuya edición más reciente tuvo como ganador al dominicano Carlos “Caramelo” Cruz.

RELACIONADAS

En esa línea, la cadena de habla hispana compartió hoy, miércoles, una noticia relacionada con el programa de convivencia que sigue el día a día de un dinámico y polémico grupo de celebridades.

Si bien en los últimos años la producción ha cambiado de conductor –la cuarta temporada la condujo Nacho Lozano, mientras que la quinta fue presentada por Javier Poza–, la nueva edición volverá a tener a Jimena Gállego y a Poza como conductores.

“Jimena Gállego y Javier Poza regresan como conductores de este fenómeno cultural, la franquicia más exitosa de la televisión hispana, reconocida por su poderoso formato multiplataforma para los fanáticos de todas las edades”, anunció Telemundo.

A través de las redes sociales, los anfitriones dieron un breve adelanto de cómo estará la competencia. “En esta temporada van a haber muchísimas sorpresas, créanme viene más grande que nunca, y se van a divertir”, aseguró Gállego.

Poza, por su parte, comentó que cuenta los días para regresar a la pantalla.

Alicia Machado, Maripily Rivera, Carlos "Caramelo" Cruz, Karen Sevillano y Aldo Tamez de Nigris.Alicia Machado, ganadora de "La casa de los famosos 1". Andrés Altafulla, ganador de "La casa de los famosos Colombia 2".
1 / 11 | Estos son los ganadores absolutos de "La casa de los famosos" . Alicia Machado, Maripily Rivera, Carlos "Caramelo" Cruz, Karen Sevillano y Aldo Tamez de Nigris. - Facebook
Tags
La casa de los famososTelemundotelevisiónReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 8 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: