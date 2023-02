Antes de entrar a “La casa de los famosos 3″ el pasado 17 de enero, el hermano de la fenecida cantante mexicana Jenni Rivera, Juan, reveló el motivo principal por el que aceptó estar dentro de la mansión. Más allá del gran premio de $200,000, el menor de la dinastía Rivera deseaba que el público lo conociera de una forma genuina y honesta.

“Ese es el motivo principal por el que yo acepté hacerlo, porque la gente me conoce en cápsulas de dos minutos que se utilizan en los medios, claro, parte de esos videos es culpa mía porque soy sumamente impulsivo, si yo no lo riego ellos no lo cubren”, señaló.

En entrevista con El Universal, el empresario declaró que en muchas ocasiones hay un detrás de, hay un porqué y eso no se explica, “nada más se muestra cuando detona la bomba”.

“Este 24/7 me da la oportunidad de que la gente vea que: está un poco loco este cuate, es impulsivo, corajudo, destrampado, pero malo no es, malintencionado no, a veces cree que sí soy culey, pero la neta no soy”, expuso.

Rivera indicó que la última llamada con sus hijos y su esposa antes de encerrarse completamente le “dio en la madre”, por el hecho de pensar que no sabría cuándo volvería a escucharlos.

Durante su estancia en “La casa de los famosos 3″ el productor musical recibió la visita de su esposa Brenda, su madre Rosa Saavedra y su hermana Rosie Rivera. También, sus hijos Marina, Johnny, Frido y Divine, lo sorprendieron con un vídeo por su cumpleaños.

Tras las rejas

Anoche, el también cantante sorprendió con su inesperada renuncia al programa conducido por Héctor Sandarti y Jimena Gállego. Esto significa que Rivera cumplió 42 días encerrado como parte del “show” de tres meses de duración.

“Estuve en la cárcel siete meses cuando mi mujer estaba embarazada, pero después de que nacieron (mis hijos) jamás he estado apartado de mis hijos, yo nunca he querido que mis hijos sientan el temor de no tener a un padre presente a cada rato, en cada situación que suceda papá está aquí”, aseguró en una ocasión.

“Yo no quiero que mi mujer sienta soledad o tristeza, yo seguido le mando mensajes a mis hijos de cómo está, cómo está tu corazón, qué sientes, está bien, para asegurarme que mis hijos están bien para que ellos sientan ‘a mi papá le interesa mi bienestar físico, mental, también el emocional’ y cuando yo esté dentro yo no voy a poder ofrecerles eso”, continuó.

Aún así, el hermano menor de Jenni Rivera confiaba que podía llegar a la final, aunque su talón de Aquiles sería el tema emocional, al recordar a su familia.

“El amor a mi familia es lo más grande que siento en la vida, qué tal que me lleva a decir: no puedo más, estoy siendo lo más sincero que puedo ser, a lo mejor ya después de cinco semanas ya no aguanto por la ausencia de mis hijas y mi mujer”, puntualizó.

Familia rota

Antes de la partida de Jenni Rivera en el año 2012, Juan trabajó al lado de la artista, pues eran bastante cercanos. Él se desempeñó como productor musical de Enterprises, con el que lanzó proyectos importantes como “Jenni Vive” en el 2013. Además, aseguró que produjo 19 de 29 canciones que aparecieron en la bioserie de Netflix “Mariposa de barrio”, pero -según él- jamás le pagaron lo que realmente valía.

Con Lupillo Rivera, los enfrentamientos surgieron porque según Juan, su hermano se autoproclamó protector de los hijos de Jenni, cuando no los ve desde hace muchísimos años. Asimismo, acusó a “El Toro del Corrido” de humillarlo en una reunión familiar.

Con Chiquis Rivera, el problema estalló cuando la hija de “La Diva de la Banda” lanzó su disco “Abeja reina”. De acuerdo con Juan, ambos habían trabajado en uno de los sencillos del álbum, pero ella decidió no mencionarlo. Si bien, todo se solucionó y corrigió el error, más adelante, la joven acusó a su tío de haber pedido $300 mil dólares de sus trabajos en las empresas Jenni Rivera Enterprises LLC y Jenni Rivera Fashion LLC.

Arraigado a su fe

La salida de Juan, sin duda, ha sido una de las más dramáticas, intensas y conmovedoras en la historia de la competencia que ha sido conquistada por la presentadora venezolana Alicia Machado y la cantante mexicana Ivonne Montero. Al igual que desde el primer día, el exhabitante aseguró que todos sus movimientos forman parte de un “plan divino”.

“Se llegó el final. Le doy las gracias a cada uno de ustedes por dejarme vivir esta experiencia. Le doy gracias a Dios por traerme hasta aquí. Han sido momentos muy difíciles, los cuales ustedes me han levantado. Yo vine para que la gente conociera a Juan Rivera, pensé que mi tiempo aquí sería utilizado para eso, pero después me di cuenta que Dios tenía algo diferente para mí y gracias a ello me encontré a mí”, dijo.

Luego de esto, indicó el motivo de su salida: “Me dio muchas señales en esta última semana. Creo que mi tiempo de estar al lado de mi mujer y mis hijos ha llegado. A través de los años, por mis adicciones, por mis vicios, por todos los errores que he cometido, he hecho a gente sufrir, llorar y no quiero volver a pensar o saber que mi mujer sufre en mi ausencia. Hay problemas de salud que mi esposa, cuando ella esté preparada, dejará saber. Yo estoy muy preocupado por mi escucha, cada día escucho menos, pero quiero que sepan que en realidad cada uno de ustedes tocó mi alma”.

“No fue una decisión fácil pero tengo paz en mi corazón… el día 40 que es un número bíblico fue cuando me di cuenta y hoy se cumplen 7 semanas y el número 7 es cuando un trabajo se completa, les pido que por favor no piensen que yo, Juan, traje paz a esta casa, yo no traje nada, yo traje obediencia y la paz la trae Dios y le pido a él que la paz, el amor reine en sus vidas, y si algo puedo dejar en esta casa son las reuniones de anoche y quiero que sigan haciendo eso, que orarán por mi así como yo oraré para todos ustedes”, dijo el hermano de Jenni Rivera.

Antes de salir por la puerta grande, el jefe de La Ratonera, como se hacen llamar sus seguidores, detalló que tuvo la oportunidad de orar por Samira Jalil y “aceptó a Jesucristo como su salvador”, ordenó a los habitantes a que continúen los círculos de oración y dibujó una cruz con aceite ungido en la puerta eléctrica de la mansión.