Kenny Rodríguez se convierte en el último eliminado de “La casa de los famosos 6”

Tras ser salvado por el público en varias ocasiones, Kenny Rodríguez se convirtió en el último eliminado de la sexta temporada de “La casa de los famosos”, de Telemundo.

Rodríguez obtuvo la menor cantidad votos del segundo cuadro de nominados de esta semana, donde se encontraban Josh Martínez, Fabio Agostini y Yoridan Martínez, quienes pasaron a la fase final de la competencia que inicia este lunes y concluye el jueves.

Rodríguez quedó en el tercer lugar del reality estadounidense “Love Island USA 6” y también formó parte de la primera temporada del spin-off, “Love Island: Beyond the Villa”.

Nacido en el Bronx, Nueva York, de padres dominicanos, Rodríguez representa a sus raíces con orgullo demostrando que sin importar donde nazca un dominicano, el amor por su cultura siempre será su carta de presentación.

En cambio, Celinee Santos, ganadora del certamen Miss Universo República Dominicana 2023, logró entrar a la gran final de la sexta temporada, que será este jueves 11 de junio de 2026 a través de la cadena Telemundo.