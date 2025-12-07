“KeropiMarena” o “FrancoSauro”: uno de estos dúos ganará “Super Chef Celebrities All-Star”

La última participante en ser eliminada, por otra parte, fue la actriz Yaiza Figueroa, quien acudió a sus redes sociales con un mensaje cargado de agradecimiento. Al finalizar esta etapa profesional, la intérprete se sabe “afortunada”.

“Gracias a toda la producción de ‘Super Chef Celebrities’ por la oportunidad de seguir creciendo, y probarme a mí misma, que sí podía. Gracias a los chefs Enrique Piñeiro, Giovanna Huyke y Héctor Rosa por todo lo aprendido, y por ver en mí todo lo que soy capaz de hacer”, comenzó.

Figueroa, asimismo, agradeció a Luis Ponce “por siempre traer una sonrisa cuando más lo necesitamos. Gracias Sr. Recao por acompañarnos y por el te. Gracias a mis compañeros en esta travesía. Ustedes todos fueron maestros para mí. Por un tiempo, me arrepentí de haber dicho que ‘sí’ a estar en ‘Super Chef’. El estrés de la maternidad junto con el estrés de la competencia me estaba afectando. Pero cuando llegaba al camerino y los escuchaba hablar sobre todo lo que quieren hacer, sus sueños, y sus ganas de triunfar, me llenaba de optimismo por el futuro. Estoy segura que esta experiencia me hizo una mujer más resilente, una mamá más comprensiva y una amiga más profunda”.

PUBLICIDAD

Finalmente, Figueroa agradeció " al público, que nos apoyó desde las gradas. A mi esposo, por siempre darme alas para volar. A mi mamá, por apoyarme en todas mis etapas, y a mi hija ‘Baby Estela’, por ser el premio que de verdad necesitaba".

La gran final de “Super Chef Celebrities All-Star” será a las 8:00 p.m. Las pasadas temporadas del “reality show” han sido ganadas por Saudy Rivera, primera temporada; Gabriela Quiñones, segunda temporada y Natasha Isel, tercera temporada.