La Loma se viste de Navidad: llega el primer especial navideño de “Sesiones Desde La Loma”

Esta noche, a las 8:00 p.m., la icónica casita de La Loma en Hatillo se convertirá en el corazón de la Navidad boricua con el estreno televisado del primer especial navideño de Sesiones Desde La Loma: “Abrazo Navideño Desde La Loma”, por Telemundo.

Producido por Norberto Vélez y Gabriel Ramos, el especial reúne a figuras queridas de la música puertorriqueña, como Jovino González, Christian Nieves, Victoria Sanabria y José Nogueras, en una celebración llena de sentimiento y tradición.

“Me siento feliz de recibir a estos grandes artistas en mi Loma, en este espacio que tanto queremos y que ya es parte de la familia del país. Grabamos un show navideño lleno de cariño, música y tradición… un abrazo desde Hatillo para todo Puerto Rico”, expresó con emoción Vélez, cocreador y anfitrión del programa.

La producción resalta el espíritu autóctono de la Navidad puertorriqueña, mezclando melodías festivas, costumbres que nos definen y la esencia cálida que ha hecho de Sesiones Desde La Loma un fenómeno cultural.

Por su parte, Ramos, productor ejecutivo, destacó la importancia del estreno: “Para nosotros, este especial representa un logro enorme. Sentimos un gran orgullo de poder presentar un proyecto 100% puertorriqueño en la televisión del país, y hacerlo en una fecha tan significativa como el Día de Acción de Gracias. Es un regalo para nuestra gente”.