26 de noviembre de 2025
La Loma se viste de Navidad: llega el primer especial navideño de “Sesiones Desde La Loma”

“Abrazo Navideño Desde La Loma” es un homenaje musical a la tradición boricua que estrena hoy a las 8:00 p.m. por Telemundo

26 de noviembre de 2025 - 9:33 AM

Sesiones Desde La Loma: “Abrazo Navideño Desde La Loma” se transmitirá hoy por Telemundo. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Esta noche, a las 8:00 p.m., la icónica casita de La Loma en Hatillo se convertirá en el corazón de la Navidad boricua con el estreno televisado del primer especial navideño de Sesiones Desde La Loma: “Abrazo Navideño Desde La Loma”, por Telemundo.

Producido por Norberto Vélez y Gabriel Ramos, el especial reúne a figuras queridas de la música puertorriqueña, como Jovino González, Christian Nieves, Victoria Sanabria y José Nogueras, en una celebración llena de sentimiento y tradición.

“Me siento feliz de recibir a estos grandes artistas en mi Loma, en este espacio que tanto queremos y que ya es parte de la familia del país. Grabamos un show navideño lleno de cariño, música y tradición… un abrazo desde Hatillo para todo Puerto Rico”, expresó con emoción Vélez, cocreador y anfitrión del programa.

La producción resalta el espíritu autóctono de la Navidad puertorriqueña, mezclando melodías festivas, costumbres que nos definen y la esencia cálida que ha hecho de Sesiones Desde La Loma un fenómeno cultural.

Por su parte, Ramos, productor ejecutivo, destacó la importancia del estreno: “Para nosotros, este especial representa un logro enorme. Sentimos un gran orgullo de poder presentar un proyecto 100% puertorriqueño en la televisión del país, y hacerlo en una fecha tan significativa como el Día de Acción de Gracias. Es un regalo para nuestra gente”.

“Abrazo Navideño Desde La Loma” estrena el 26 de noviembre, por Telemundo.

