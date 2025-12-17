La última edición de “Cuarto poder” se transmitirá el 23 de diciembre

Tras cuatro años dedicados al periodismo investigativo en Puerto Rico, el programa “Cuarto poder”, liderado por el analista político Jay Fonseca en Wapa Televisión, llegará a su fin el 23 de diciembre de 2025. La noticia fue confirmada esta mañana por el también locutor en el podcast “Las noticias con calle”.

“Hoy hay ‘Cuarto poder’. Básicamente, ya, oficialmente, vamos a anunciar el fin de ‘Cuarto poder’ en cuestión de lo que estamos haciendo ahora. La semana que viene será la última edición”, expresó Fonseca.

La última edición del espacio se transmitirá el próximo martes, 23 de diciembre, a las 10:00 p.m.

A pesar de la culminación de “Cuarto poder”, el comunicador aseguró que permanecerá en la emisora, donde también lidera el programa “Los datos son los datos”. Según expuso, mantiene un contrato vigente con la estación.

De igual manera, Fonseca tuvo palabras de agradecimiento para Wapa Televisión.

“Le doy gracias a Wapa por haber ayudado a este espacio mediático por los cuatro años que lleva ‘Cuarto poder al aire. En fin, gracias a Wapa Televisión, no voy a decir otra cosa que no sea gracias por los años en los que mantuvieron el proyecto”, dijo.

La periodista Bárbara Figueroa, quien también forma parte de “Cuarto poder”, acudió a sus redes sociales esta noche con un mensaje contundente.

“Me llevo más de lo que pierdo y me queda la satisfacción de que el equipo fiscalizó al poder de frente y con agallas. Si incomodó, hicimos buen trabajo. A seguir en búsqueda de la verdad aunque hayan mil barreras de transparencia en el proceso. Gracias, Jay Fonseca, por la oportunidad. ¡Hoy no es el último programa... sigan en sintonía!”, exteriorizó.