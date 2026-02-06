Opinión
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Lanza el canal de “streaming” de Telemundo Puerto Rico en los Estados Unidos

Ya está disponible en The Roku Channel y próximamente se anunciarán más plataformas

6 de febrero de 2026 - 9:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nuevo canal FAST ofrece amplio contenido de entretenimiento y noticias en español de WKAQ. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Telemundo Station Group de NBCUniversal Local anunció que Telemundo Puerto Rico, un canal de televisión por “streaming” gratuito con publicidad (FAST, por sus siglas en inglés) que presenta la programación original de entretenimiento y noticias de Telemundo Puerto Rico / WKAQ, ya está disponible en los Estados Unidos a través de The Roku Channel, con más servicios de streaming y plataformas de televisión conectada que se anunciarán próximamente.

RELACIONADAS

“WKAQ tiene una trayectoria extraordinaria al servicio de los residentes de Puerto Rico, con contenido que celebra y conecta a sus comunidades, por lo que nos complace enormemente ampliar su alcance a personas de herencia puertorriqueña y a otras audiencias de habla hispana en los Estados Unidos”, expresó Valari Staab, presidenta ejecutiva de NBCU Local.

“Este canal destaca el gran trabajo de nuestros talentosos equipos locales de producción y de nuestros dedicados periodistas en San Juan”, añadió.

El nuevo canal de streaming en español, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, presenta la programación completa de entretenimiento y noticias producida originalmente por WKAQ, la estación propiedad de Telemundo con sede en San Juan, Puerto Rico. El canal ofrece transmisiones simultáneas y presentaciones repetidas de más de 80 horas semanales de programación de variedades, programas de conversación, comedia, estilo de vida y contenido familiar, así como de series investigativas y noticieros galardonados.

“El contenido icónico de WKAQ ha conectado, informado y entretenido a la comunidad puertorriqueña durante generaciones, convirtiéndose en una parte indeleble de la cultura y la historia de la isla”, señaló José Cancela, presidente de Telemundo Station Group. “El lanzamiento de este canal de streaming gratuito permite ahora que la sólida oferta de entretenimiento de Telemundo Puerto Rico, junto con su periodismo de gran legado, conecte con las audiencias de nuevas maneras y en nuevos lugares en todo Estados Unidos”, agregó.

Destacados de la programación

  • “Pegaos en la mañana” – Transmisión matutina simultánea con Radio Isla, conducida por la veterana periodista Milly Méndez, con noticias de última hora, entrevistas y conversaciones.
  • “Hoy día Puerto Rico” – Programa matutino dinámico que ofrece noticias, contenido de estilo de vida, entrevistas e historias de interés humano desde una perspectiva claramente puertorriqueña.
  • “Alexandra a las 12″ – Programa diurno de variedades y entretenimiento conducido por Alexandra Fuentes, con entrevistas a celebridades, segmentos de estilo de vida y comedia.
  • “Día a día” – Programa diario de tres horas que combina noticias, información y entretenimiento, con temas de actualidad, historias comunitarias y contenido de estilo de vida atractivo.
  • “Primera pregunta” – Programa político de entrevistas de lunes a viernes, con conversaciones en profundidad con figuras clave del acontecer noticioso, político y social de Puerto Rico.
  • “Telenoticias” – El galardonado noticiero ofrece a diario una amplia cobertura noticiosa y reportajes de investigación.
  • “Rayos X” – Programa semanal de una hora dedicado al periodismo investigativo y de fiscalización, enfocado en la rendición de cuentas y reportajes de investigación a fondo.
  • “Puerto Rico gana” – Programa familiar de juegos conducido por Alex DJ que celebra la cultura puertorriqueña a través de competencias divertidas, premios y participación del público.
  • “Raymond y sus amigos” – Programa de comedia y variedades liderado por Raymond Arrieta, reconocido por su humor, sátira y personajes recurrentes.
  • “Latin Doctors” – Programa semanal conducido por médicos latinos que ofrece consejos de salud y bienestar de forma accesible y culturalmente relevante.
  • “¡Shabum!" – Programa infantil de fin de semana de larga trayectoria, producido íntegramente en Puerto Rico, enfocado en el entretenimiento, la educación y el orgullo cultural.

“Estamos sumamente orgullosos de llevar la querida programación de WKAQ a audiencias en todo Estados Unidos, creando un poderoso puente entre la isla y los televidentes fuera de ella”, expresó Migdalia Figueroa, presidenta y gerente general de WKAQ / Telemundo Puerto Rico. “Este canal de streaming gratuito atiende tanto a audiencias de siempre como a nuevas, con las experiencias, historias y voces que definen a Puerto Rico y son importantes para los puertorriqueños”, dijo.

¿Cómo encontrar el canal de streaming de Telemundo Puerto Rico en Roku?

Selecciona Live TV en la pantalla principal de Roku y presiona el botón de flecha hacia la izquierda, o abre la aplicación de The Roku Channel y luego presiona la flecha hacia la izquierda para acceder al menú de navegación y seleccionar Live TV. Escribe “Telemundo Puerto Rico” en la barra de búsqueda.

Telemundo Puerto Rico presentó su programación para el 2026 a clientes y socios de negocio. En la foto, la presentadora Ivonne Orsini.La actividad se celebró bajo el tema "Voy subiendo". Los periodistas Julio Rivera Saniel y Milly Méndez dijeron presente. Parte de los reporteros de "Telenoticias Fin de Semana".
1 / 9 | "Voy subiendo": Telemundo Puerto Rico celebra su "Upfront" . Telemundo Puerto Rico presentó su programación para el 2026 a clientes y socios de negocio. En la foto, la presentadora Ivonne Orsini. - Facebook
Telemundostreamingtelevisión
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
