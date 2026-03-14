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Laura Zapata asegura que le abrió las puertas a Thalía en la industria de la música

La villana de las telenovelas mexicanas dijo también que no se habla con su hermana desde 2002 en

14 de marzo de 2026 - 2:15 PM

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Laura Zapata fue secuestrada en el 2002. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Laura Zapata no se habla con su hermana Thalía desde 2002. Así lo aseguró la villana de “Rosa salvaje” en “La casa de los famosos 6″ de Telemundo.

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En tan solo cuatro semanas, la actriz ha protagonizado fuertes enfrentamientos contra algunos habitantes. De igual manera, también ha separado tiempo para contar algunas vivencias en la industria del espectáculo y hasta la verdad de cómo Thalía saltó a la fama.

Zapata fue secuestrada en 2002 junto con su hermana Ernestina Sodi a la salida de una función de teatro de la obra “La casa de Bernarda Alba”, en la que actuaba. La villana fue liberada a los 18 días y Sodi a los 45 días.

Una vez libre, la también cantante se enfrentó en varias ocasiones con la intérprete de “Marimar”, de quien ha dicho que se negó a pagar el rescate, por lo que ella mismo tuvo que “gestionar” el pago.

Ahora, durante una conversación en la mansión de “La Jefa”, Zapata revivió el tema. “Desde el secuestro dejamos de hablarnos”, subrayó.

Pero también habló de la manera en que, asegura, le ayudó a su hermana a levantar su carrera como cantante y actriz. Según Zapata que tras sus participaciones en el Festival de la OTI en 1978 y 1980 (donde cantó “Le vino grande mi amor”) cultivó algunas amistades en la industria de la música y eso lo aprovechó para ayudarle a su hermana.

“Me encuentro un día a un amigo que me dijo: estoy buscando niños porque voy a a hacer un grupo de niños para hacerles un disco. Y yo le dije: ‘ah yo tendo una hermanita preciosa. Se la mandé y se quedó’”.

Zapata se refirió al grupo Din Din, que fue formado con el objetivo de participar en el Festival Juguemos a Cantar y que efectivamente grabó dos discos.

“O sea yo la presenté, yo le abrí las puertas, yo la promoví ... pero desde el secuestro nos dejamos de hablar”, explicó.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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