Laura Zapata asegura que le abrió las puertas a Thalía en la industria de la música

En tan solo cuatro semanas, la actriz ha protagonizado fuertes enfrentamientos contra algunos habitantes. De igual manera, también ha separado tiempo para contar algunas vivencias en la industria del espectáculo y hasta la verdad de cómo Thalía saltó a la fama.

Zapata fue secuestrada en 2002 junto con su hermana Ernestina Sodi a la salida de una función de teatro de la obra “La casa de Bernarda Alba”, en la que actuaba. La villana fue liberada a los 18 días y Sodi a los 45 días.

Una vez libre, la también cantante se enfrentó en varias ocasiones con la intérprete de “Marimar”, de quien ha dicho que se negó a pagar el rescate, por lo que ella mismo tuvo que “gestionar” el pago.

PUBLICIDAD

Ahora, durante una conversación en la mansión de “La Jefa”, Zapata revivió el tema. “Desde el secuestro dejamos de hablarnos”, subrayó.

Pero también habló de la manera en que, asegura, le ayudó a su hermana a levantar su carrera como cantante y actriz. Según Zapata que tras sus participaciones en el Festival de la OTI en 1978 y 1980 (donde cantó “Le vino grande mi amor”) cultivó algunas amistades en la industria de la música y eso lo aprovechó para ayudarle a su hermana.

“Me encuentro un día a un amigo que me dijo: estoy buscando niños porque voy a a hacer un grupo de niños para hacerles un disco. Y yo le dije: ‘ah yo tendo una hermanita preciosa. Se la mandé y se quedó’”.

Zapata se refirió al grupo Din Din, que fue formado con el objetivo de participar en el Festival Juguemos a Cantar y que efectivamente grabó dos discos.

“O sea yo la presenté, yo le abrí las puertas, yo la promoví ... pero desde el secuestro nos dejamos de hablar”, explicó.